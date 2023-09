Chi è Valentina Modini al Grande Fratello 2023: perché la concorrente si fa chiamare Lady Fajana Valentina Modini è una delle concorrenti “nip” del Grande Fratello 2023. Ha 29 anni, è una pr specialist e si fa chiamare “Lady Fajana”. È molto legata alla famiglia e spesso lavora nel ristorante di suo nonno, fondato oltre mezzo secolo fa.

Valentina Modini è una tra le concorrenti del Grande Fratello 2023 che ha fatto il suo ingresso nella casa in un secondo momento rispetto a tutti gli altri concorrenti di questa edizione. La sua avventura nella casa del Gf, infatti, è cominciata venerdì 15 settembre. È nata il 3 novembre 1993: ha quindi 29 anni. Viene da Brovello Carpugnino, in Piemonte. È molto conosciuta con il suo account instagram @ladyfajana. Il suo lavoro è quello di addetto stampa, pr specialist e ha un podcast "Le cronache di Lady Fajana".

Chi è Valentina Modini: il lavoro come addetto stampa e il ristorante del nonno

Valentina Modini si è diplomata in studi classici e ha conseguito una laurea in Scienze dei Beni Culturali e una laurea magistrale in Comunicazione per l'Impresa. È un addetto stampa e una pr specialist. Fa parte di una famiglia che possiede uno storico ristorante, fondato da suo nonno più di mezzo secolo fa, nel quale lavora tutta la famiglia e anche lei di tanto in tanto dà una mano. Nel 2002 ha partecipato alla trasmissione "Guess my age", su Tv8.

Perché Valentina Modini si fa chiamare Lady Fajana: "Sono unica"

Perché si fa chiamare Lady Fajana? È un nome che ha trovato lei e il motivo lo ha spiegato in un video: "Perché il fagiano rappresenta la normalità ed è la mia risposta a chi un po' cerca sempre di dirmi in maniera arrogante: ma chi ti credi di essere? Sono unica anche in questo".

Il legame con la famiglia: "La mia mamma è la persona più bella del mondo"

Valentina Modini alias Lady Fagiana ha un forte legame con la sua famiglia. È particolarmente legata a sua madre e di lei ha dichiarato: "Senza dubbio è la persona più bella del mondo. La persona che mi ha insegnato a tirare fuori la grinta". Va anche molto d'accordo con suo padre, che chiama teneramente "Orsino".

La vita privata di Valentina Modini: è fidanzata?

Sulla vita privata di Valentina Modini si sa poco o nulla. Non ha preferito dire, prima di entrare, se fosse o meno impegnata. Chissà se troverà l'amore all'interno della casa del Grande Fratello.