Heidi Baci ha abbandonato il Grande Fratello dopo l’incontro con il padre in puntata Heidi Baci ha abbandonato la casa del Grande Fratello dopo la puntata del 16 ottobre. Nella notte la concorrente ha varcato la porta rossa, a comunicare la decisione ai concorrenti Letizia Petris: “Heidi è andata via. Non può salutare nessuno”.

Heidi Baci ha deciso di abbandonare la Casa di Grande Fratello nella notte, dopo la puntata in diretta. La concorrente nel corso dell'undicesimo appuntamento con il reality ha incontrato il padre il quale, non contento della vicinanza di sua figlia con Massimiliano Varrese, le ha chiesto di tornare a casa. "Mamma sta male, lui è vecchio e ti maltratta. Vieni via con me" sono state alcune delle parole dell'uomo che hanno scosso la giovane. Al termine della puntata Heidi Baci ha lasciato la casa di Cinecittà "Per motivi personali".

Nel confessionale la giovane aveva già confessato l'intenzione di abbandonare il gioco: "Voglio lasciare il programma. L'ho visto molto preoccupato, dispiaciuto. Il fatto che mi abbia detto che mia mamma non mi guarda più, vuol dire che sta molto male".

L'uscita di Heidi Baci dal GF e la reazione dei concorrenti

Heidi Baci ha lasciato la casa del Grande Fratello nella notte, poco dopo la chiusura della diretta su Canale5. La giovane non ha salutato i suoi inquilini, è stata Letizia Petris a comunicare ai concorrenti del suo abbandono: "Heidi è andata via. Non può salutare nessuno, dobbiamo preparare le sue cose. Saluta tutti, è andata via". Tra le lacrime, Letizia e Valentina hanno così preparato le sue cose per consegnarle agli addetti ai lavori. Intorno al tavolo, durante la cena, Beatrice Luzzi ha così commentato i fatti: "Abbiamo una responsabilità enorme. È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni".

La reazione di Massimiliano Varrese

Letizia Petris nella notte è andata a comunicare l'abbandono di Heidi Baci a Massimiliano Varrese. "È andata via, non ha potuto salutare nessuno. Dirà qualcosa più in avanti" sono state le parole della concorrente al suo inquilino il quale è apparso subito visibilmente scosso.