Il padre di Heidi Baci: “Massimiliano è vecchio e ti maltratta. Vieni via con me, la mamma sta male” Colpo di scena al Grande Fratello. Il padre di Heidi Baci, Genti, è entrato nella casa nel corso della puntata di lunedì 16 ottobre. Ha accusato Massimiliano Varrese di maltrattare sua figlia e ha espresso il desiderio di portare via la concorrente.

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa il 16 ottobre, Heidi Baci ha ricevuto la visita del padre Genti. L'uomo è apparso intenzionato a portarla via. Ma andiamo con ordine. Alfonso Signorini ha espresso le sue perplessità sull'improvviso avvicinamento di Heidi Baci a Massimiliano Varrese, per poi allontanarsi di nuovo:

Alla vigilia del televoto ti lasci andare con Massimiliano. Subito dopo aver passato il televoto, tu dici che vuoi andare con i piedi di piombo. Mi verrebbe da pensare male. Che tu abbia agito così perché puntavi a essere salvata dal pubblico a casa.

Heidi Baci fa chiarezza sul suo rapporto con Massimiliano Varrese

Heidi Baci ha smentito la versione di Alfonso Signorini: "Non è così. Ci siamo riavvicinati prima che io andassi in nomination. A me Massimiliano piace tantissimo. Perché scappo? Io non scappo". Poi, ha chiarito che con Vittorio Menozzi c'è solo un'amicizia, anche se Massimiliano si è ingelosito vedendo arrivare un aereo per loro. Il conduttore ha detto di reputare Varrese opprimente: "Massimiliano sei un po' troppo opprimente con Heidi. Non è bello vederti da casa. Sembra che tu non le dia respiro". Heidi Baci l'ha difeso: "Massimiliano ha avuto un atteggiamento bellissimo dopo la puntata, siamo stati bene, è stato piacevole. Dopo l'aereo, Massimiliano è tornato a essere cupo". Lo stesso Varrese ha rispedito le accuse al mittente: "Non vedo questo atteggiamento opprimente da parte mia, forse a volte cerco un contatto che non trovo così corrisposto".

Heidi non si sente legata a Massimiliano

Un altro video mostrava la discussione avvenuta nelle ultime ore tra i due concorrenti, dopo che Heidi si è trattenuta a parlare con Vittorio Menozzi per avere un chiarimento. Davanti a domanda diretta di Alfonso Signorini, Heidi ha chiarito di non sentirsi legata a Varrese:

Se mi sento legata ufficialmente a Massimiliano? No, soprattutto dopo questa situazione. Purtroppo credo sia una persona che non riesce a trattenere le passioni e che non mi conosce.

Massimiliano è apparso deluso: "Poco fa ci siamo detti di difenderci e di avere delicatezza l'uno nei confronti dell'altro. Comunque ne prendo atto, faccio le mie riflessioni. Forse farò due passi indietro in modo deciso e forte, non lo so".

La lite tra i due concorrenti del Grande Fratello

Un altro video, proposto da Alfonso Signorini, mostrava la lite furiosa scoppiata poco prima della diretta. La concorrente, nel filmato, chiariva: "Io parlo con chi voglio. Se sei venuto qui per litigare alzati e vai". E Massimiliano replicava a tono: "Vattene tu. Questa modalità non la usare con me, sei maleducata. È imbarazzante come tratti le persone. Abbassa le penne". Heidi, poi, si alzava e andava via: "Ti devi dare una calmata". Heidi, in diretta, ha chiarito:

Ci sono lati di Massimiliano che non mi piacciono per niente. Io sono una persona molto libera, che dà massima fiducia e vorrei la stessa cosa.

L'incontro tra Heidi Baci e suo padre

Tornata nel salone è scattato il freeze. Dalla porta rossa è entrato Genti, suo padre. L'uomo è apparso profondamente deluso da lei, tanto da volerla riportare a casa:

Sono venuto qui perché ti voglio bene, sei mia figlia. Quando sei entrata ci hai fatto felici. Poi hai fatto una scelta sbagliata che ci ha sbalorditi, io e la mamma siamo devastati, hai alzato questo polverone inutile con un uomo più vecchio di me, che tra poco andiamo in pensione. È stato come un pugnale al cuore. Non sei più tu, non ti riconosco. La cosa che non ho sopportato è che non sei riuscita ad alzare un muro con una persona che ti ha messa sotto stress, che è più grande di me. Non ho parole. La mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qua perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia, di calpestare la tua dignità e la salute della mamma. Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il suo stato. Hai tanta pressione da una persona che ti si è messa addosso e ti ha rovinato tutto questo gioco qua.

Alfonso Signorini è intervenuto perché non si accusasse ingiustamente Massimiliano Varrese di avere usato violenza su Heidi Baci:

Mi consenta di dirle che le sue affermazioni sono molto forti. Voglio dissentire. Massimiliano non ha mai trattato male Heidi, non ha mai esercitato violenza nei suoi confronti. Dire che tratta con violenza sua figlia è una falsità, mi perdoni ma non è vero.

L'uomo ha ribadito l'intenzione di portare via sua figlia dal gioco: "Io l'ho visto così. Lei ha fatto una scelta sbagliata. Fuori c'è un mondo bellissimo che l'aspetta e lei può uscire a testa alta adesso con me. Lei non è più la stessa. Si è spenta, è ansiosa. Massimiliano non lo conosco e non lo voglio conoscere però non mi piace. Non ho più riconosciuto mia figlia. Dargli il diritto di replica? Evitiamo. Sono qua solo per mia figlia". Heidi ha assicurato al padre di chiudere ogni rapporto con Massimiliano Varrese:

La situazione è chiusa. Basta. È una persona cupa, impossibile, difficile. Gliel'ho detto più volte in faccia.

Alfonso Signorini è rimasto spiazzato dall'improvviso cambiamento della concorrente: "Heidi perdonami tu hai cambiato le carte in tavola totalmente. Qui non siamo imbecilli. Hai detto che ti piaceva Massimiliano". Lei ha tagliato corto: "È una persona eccezionale, ma è pesante".