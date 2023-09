Claudio Roma litiga con Fiordaliso al GF: “Hai il doppio dei miei anni, puoi anche andare a casa” Una lite si è scatenata nella casa del GF questo pomeriggio. Durante un confronto, Claudio Roma si è lasciato andare ad un’affermazione che ha creato ora polemica. Le parole contro Fiordaliso: “Tu non hai bisogno di niente, puoi andare a casa. Tutti hanno bisogno di un sogno tu no perché hai il doppio dei miei anni”.

È esplosa una lite nella casa del Grande Fratello questo pomeriggio tra Fiordaliso e Claudio Roma. Il reality ha sottoposto gli inquilini alla "prova di sincerità" nella quale hanno dovuto individuare, secondo il loro parere, il concorrente più narcisista e il più ipocrita. Lo scontro è nato quando l'imprenditore romagnolo ha commentato il voto ricevuto da Fiordaliso, confessando di esserne rimasto deluso: per lui la cantante era un punto di riferimento. Ma nel spiegare le sue ragioni, si è lasciato andare ad una frase che ha scatenato una polemica, in casa e sul web.

Lo scontro tra Claudio Roma e Fiordaliso

"Tu non hai bisogno di niente, puoi andare a casa, tutti hanno bisogno di un sogno tu no. Hai un sogno minore del nostro": con queste parole Claudio Roma ha fatto infuriare Fiordaliso che in Casa ha subito replicato sostenendo di avere, invece, un sogno da rincorrere. "Chi te l'ha detto che ho un sogno minore del tuo, come ti permetti?" ha replicato piccata, "Perché tu hai il doppio dei miei anni" ha continuato a sua volta il concorrente. "Ma cosa vuol dire? Allora ho fatto bene a votarti" ha concluso la cantante prima di essere interrotta da Massimiliano. "Questa non è una cosa carina da dire" – è intervenuto l'attore – "Non è detto che uno a 70 o 80 anni non abbia un sogno, che ne sai che lei ha avuto tutto?". "Tu non puoi saperlo" ha replicato ancora una volta Fiordaliso prima che la conversazione proseguisse con altri argomenti.

