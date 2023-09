Claudio concorrente al GF con un passato da spacciatore: “Sono cambiato per sempre” L’ultimo concorrente del GF si racconta per un passato particolare: “Hai a che fare con delle persone alle quali senti di voler dimostrare qualcosa e l’unico modo che trovi in quei frangenti per emergere è la cosa sbagliata”.

L'ultimo concorrente a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2023 è Claudio Roma, nuovo inquilino della casa che con questa seconda puntata del 15 settembre completa il suo cast, al netto dell'ingresso di Giampiero Mughini, già annunciato, che avverrà nelle prossime settimane. Claudio Roma ha raccontato di vivere nella Riviera Romagnola il territorio che ama tanto, ma soprattutto ha svelato di aver avuto un passato difficile ma che lo ha cambiato profondamente.

La storia di Claudio Roma

La sua storia è stata raccontata sia nella clip di presentazione, dove il concorrente ha ripercorso la sua vicenda senza entrare nel dettaglio, poi attraverso le parole dello stesso Alfonso Signorini: "Claudio è stato arrestato per spaccio quindi è finito in carcere, subito dopo per tre mesi agli arresti domiciliari e successivamente ha fatto i servizi sociali che lo hanno cambiato per sempre".

A quel punto il concorrente ha parlato di quello che le è accaduto quando era ancora un ragazzo e il contesto in cui è cresciuto lo ha portato su una strada sbagliata: "Hai a che fare con delle persone alle quali senti di voler dimostrare qualcosa e l'unico modo che trovi in quei frangenti per emergere è la cosa sbagliata, che è lì che ti aspetta. Sono diventato spacciatore per un breve periodo della mia vita, sono stato colto in flagranza e ho fatto pochi giorni di carcere, prima di tornare a casa. Ho fatto tre mesi in casa, in totale 96 giorni, poi ho continuato il percorso di riabilitazione per più di due anni".

La caduta e il riscatto

Nel corso della presentazione, commuovendosi, Claudio Roma ha detto: "Non so se i miei genitori siano fieri di me, bisognerebbe chiederlo a loro, però so che mio padre lo dice ai suoi amici". Quindi ha parlato degli sforzi compiuti per riuscire a rimettersi in carreggiata: "Ho capito che quando prendi una strada sbagliata, la sola che puoi fare è correggerla per trovare un nuovo te stesso e io ci sono riuscito".