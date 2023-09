Chi è Letizia Petris, concorrente del Grande Fratello 2023/24: perché partecipa al reality Letizia Petris è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello 2023. Ha 24 anni, vive a Coriano (Rimini) ed è una fotografa. Sui social è seguita da oltre 16mila follower e crede che il reality possa essere per lei una “rinascita”.

A cura di Elisabetta Murina

Letizia Petris è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello 2023. Ha 24 anni, vive a Coriano (Rimini) ed è una fotografa. Anche se non ha ancora varcato la porta rossa di Cinecittà, la sua presenza ha già fatto nascere una polemica sui social. Sui social circola un suo video che metterebbe in crisi la "linea anti trash" voluta ad Pier Silvio Berlusconi per la nuova edizione.

Chi è Letizia Petris, nuova concorrente del GF e fotografa

Letizia Petris, concorrente "Nip" del Grande Fratello 2023

Letizia Petris è nata a Cesena l'8 giugno del 1999. Ha 24 anni e vive a Coriano, in provincia di Rimini. Come si legge sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 16mila follower, è laureata in Digital Marketing e di professione è una fotografa. Ha anche una pagina social dedicata esclusivamente ai suoi scatti, che ritraggono alcuni personaggi social. "Un difetto è che sono molto permalosa, un pregio è che credo molto nei sentimenti", ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni a proposito di se stessa. La ragazza è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello 2023 come concorrente "Nip", più motivata che mai: "Me lo merito. Per tutti i sacrifici fatti e perché credo che per me possa essere una rinascita".

La polemica sulla sua partecipazione al Grande Fratello

Anche se il Grande Fratello non è ancora ufficialmente iniziato, la presenza di Letizia Petris sta già facendo discutere. La giovane fotografa partecipa come concorrente "Nip", lontano quindi dal mondo dello spettacolo, ma secondo alcuni utenti non sarebbe proprio così. Tra le sue storie Instagram in evidenza, infatti, ce se sono alcune che raccontato l'esperienza al Festival del Cinema di Venezia dello scorso anno e che la ritraggono con personaggi noti. Tra questi spicca l'attore turco Can Yaman: i due hanno fatto una foto insieme. Sui social circola poi un suo video che metterebbe in crisi la "linea anti trash" del reality voluta ad Pier Silvio Berlusconi. "Se fossi single ti bomberei. Da fidanzata non lo farei mai", dice la giovane durante una live con un utente. Lui le risponde: "Perchè mi bomberesti? Se vuoi lo dico. Pensi che io abbia il ca**o gigante".

Letizia Petris e Can Yaman (Foto di Letizia Petris)

La vita privata di Letizia Petris

Stando a quanto condivide sul suo profilo Instagram, Letizia Petris sarebbe fidanzata con un ragazzo di nome Andrea Contadini, da almeno due anni. L'ultima foto insieme sui social risale però a marzo 2022 e non si sa con certezza se al momento il loro amore continui o se si siano definitivamente lasciati. La nuova concorrente del GF potrebbe parlare della sua vita sentimentale proprio nella casa più spiata d'Italia.