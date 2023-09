“Mi bomberesti perché…”, il video di Letizia Petris mette in crisi la linea anti trash del GF Il video di Letizia Petris, concorrente Nip del GF, diventato virale nelle ultime ore mette in crisi la linea anti trash di Pier Silvio Berlusconi: un ragazzo durante una live le chiede se desidera “bombarselo”, “Si”, la risposta prima della nuova dichiarazione: “Mi hanno detto che pensi che ho il ca**o gigante”.

A cura di Gaia Martino

Circola sui social un video che vede Letizia Petris, concorrente Nip del Grande Fratello, protagonista di una live con un utente di nome "Remagio". A far chiacchierare è l'argomento trattato dai due: "Mi hanno detto che mi bomberesti, sbaglio?" le chiede il ragazzo, "È vero, penso che hai il ca** gigante".

Il video di Letizia Petris

Circola un video di Letizia Petris, concorrente Nip del GF, che metterebbe in crisi la "linea anti trash" del reality voluta ad Pier Silvio Berlusconi. "Se fossi single ti bomberei. Da fidanzata non lo farei mai" dice la giovane in una live con un utente, "remagio", il quale le risponde: "Perchè mi bomberesti? Se vuoi lo dico. Pensi che io abbia il ca**o gigante". Nel video incriminato la giovane non sembrerebbe imbarazzata dalla conversazione però ammette: "Io l'ho detta a Mauro in confidenza, lui l'ha detto davanti a tutti".

Una conversazione "spinta" che ha fatto storcere il naso a molti. Eppure Pier Silvio Berlusconi avrebbe fatto in modo che il Grande Fratello, per la nuova edizione, si ripulisse dal trash per offrire un prodotto più rispettoso al pubblico. Lo stesso, in queste ore, sta commentando il video di Letizia Petris criticando la scelta di aver scelto un personaggio così. "Di male in peggio", il pensiero di un utente.

Chi sono i primi concorrenti Nip annunciati

Oltre Letizia Petris, Aldo Vitale, direttore di Sorrisi, ieri ha annunciato altri nomi scelti per la nuova edizione del Grande Fratello. Tra i Nip ci sono anche Vittorio Menozzi, ingegnere di Parma, e Giselda Torresan, operaia di Treviso. "Possiamo dirvi che ci saranno Giselda Torresan, operaia di Treviso, Vittorio Menozzi, ingegnere di Parma, Alex Schwazer, campione di marcia. E ancora Grecia Colmenares, un’attrice che tutti conosciamo, Beatrice Luzzi, una grande attrice anche lei", le parole in un video reso pubblico sul profilo di TvSorrisi.