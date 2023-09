Grande Fratello, svelati tre concorrenti Nip: Vittorio Menozzi, Letizia Petris e Giselda Torresan Aldo Vitale, direttore di Sorrisi, presenta una parte del cast del Grande Fratello, in partenza dall’11 settembre, in un video condiviso sui social: “Possiamo dirvi che ci saranno Giselda Torresan, Vittorio Menozzi, Alex Schwazer, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, e Letizia Petris”.

A cura di Gaia Martino

Manca poco all'inizio del Grande Fratello, il programma condotto da Alfonso Signorini che quest'anno partirà con un'ondata di novità. La prima riguarda i concorrenti: i telespettatori vedranno nella Casa di Cinecittà personaggi Vip e Nip. Dopo i primi annunci sui famosi, arrivano i nomi dei primi Nip scelti per l'edizione nel video condiviso pochi minuti fa da Tv Sorrisi e Canzoni.

I nomi di alcuni concorrenti Nip del GF

"Il Grande Fratello sta per tornare e cambierà un po' la filosofia. Ci saranno mischiati Vip e persone non famose": con queste parole Aldo Vitale, direttore di Sorrisi, presenta il nuovo cast. "Possiamo dirvi che ci saranno Giselda Torresan, operaia di Treviso, Vittorio Menozzi, ingegnere di Parma, Alex Schwazer, campione di marcia. E ancora Grecia Colmenares, un’attrice che tutti conosciamo, Beatrice Luzzi, una grande attrice anche lei. E Letizia Petris fra i non famosi, una fotografa".

Chi è Vittorio Menozzi, concorrente Nip

Vittorio Menozzi, concorrente Nip del GF, si è da poco laureato all’università di Parma in Ingegneria gestionale e gestione industriale, scrive Biccy. 21 anni, da qualche tempo lavora anche nel mondo della moda. Il futuro gieffino ha già lavorato per importanti brand di lusso come Dolce e Gabbana e Missoni. Su Instagram conta circa 6 mila followers: tra questi anche Giorgia Soleri, l'ex di Damiano dei Maneskin.

Quando inizia il Grande Fratello

Con il promo diffuso sui canali Mediaset, il Grande Fratello ha annunciato la data di partenza fissata per lunedì 11 settembre, in prima serata su Canale5. "Sta per riaprirsi la porta rossa, e quest'anno nella casa tante storie da vivere e da raccontare. Un Grande Fratello tutto nuovo con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici in studio", le parole con le prime immagini della casa di Cinecittà.