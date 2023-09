Il Grande Fratello riparte dal doppio appuntamento, in onda lunedì e venerdì Il programma condotto da Alfonso Signorini partirà l’11 settembre e la seconda puntata sarà ravvicinata, prevista per venerdì 15 settembre contro i Wind Music Awards.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il nuovo Grande Fratello ripartirà subito con il doppio appuntamento. Il reality condotto da Alfonso Signorini prenderà il via lunedì 11 settembre e, stando a quanto riportato da DavideMaggio.it, sin dalla prima settimana andrà in onda sia al lunedì che al venerdì. Canale 5 gioca quindi la carta del reality per affrontare la concorrenza di Carlo Conti, prima con i Music Awards del 15 settembre, che condurrà con Vanessa Incontrada, poi con Tale e Quale Show, in onda dal 22 settembre.

Una decisione che rende automatico lo spostamento della serie con protagonista Massimo Ranieri, La Voce che hai Dentro, che non andrà in onda di venerdì ma di giovedì a partire dal 14 settembre. Un cambio di programmazione dovuto anche allo slittamento di Ciao Darwin, che andrà in onda ad autunno inoltrato.

La prima puntata del Grande Fratello 2023/2024: quando comincia

La prima puntata del Grande Fratello 2023/2024 andrà in ondalunedì 11 settembre su Canale 5 a partire dalle 21.30-40 circa. Ad accompagnare i concorrenti all'interno della Casa più spiata d'Italia ci sarà Alfonso Signorini, alla guida del reality ormai da diversi anni. L'appuntamento, come di consueto, è in prima serata probabilmente con due appuntamenti a settimana.

Chi sono le nuove opinioniste del GF 2023/2024

Uno dei tanti cambiamenti di queste edizione del GF riguarda le opinioniste in studio. Sulla poltrona rossa siederà infatti un solo nome, quello di Cesara Buonamici. La giornalista, volto del TG5, continuerà anche a portare avanti il suo lavoro durante i mesi di messa in onda del programma. "Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice", ha commentato a proposito della decisione di Mediaset di volerla come presenza fissa per commentare le vicende nella Casa. Quanto al ruolo di inviata social del programma, è confermato che sarà più Giulia Salemi in studio a leggere i tweet del pubblico in diretta, ma il suo posto sarà occupato da Rebecca Staffelli.