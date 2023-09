Chi è Giuseppe Garibaldi, concorrente del Grande Fratello 2023 omonimo dell’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi è uno dei nuovi concorrenti non famosi dell’edizione del Grande Fratello 2023. Il trentenne calabrese lavora come collaboratore scolastico a Piacenza, ma si diletta anche come barman. Il suo nome ha destato non poca curiosità e non mancano teorie sulla discendenza dall’omonimo eroe dei due mondi.

Giuseppe Garibaldi è uno dei concorrenti nip dell'edizione del Grande Fratello 2023, ha trent'anni e viene da Aspromonte, in Calabria. Il suo nome, che richiama quello del grande condottiero italiano, l'eroe dei due mondi, ha suscitato non poca curiosità e pare che ci sia anche una spiegazione per la scelta di questo nome così imponente. Giuseppe fa il bidello in una scuola di Piacenza, ma coltiva anche una passione e infatti la sera lavora come barman a Crema. Il suo obiettivo, però, è quello di conquistare il cosiddetto "posto fisso", sebbene sia già apparso in tv in una sketch comedy su Italia Uno.

Chi è Giuseppe Garibaldi, il concorrente del Gf che sogna il posto fisso

Come ha raccontato anche nel suo video di presentazione, Giuseppe fa il collaboratore scolastico, lavoro in cui è impiegato dopo aver vinto un concorso che, però, lo ha costretto ad allontanarsi da casa. Inizialmente non avrebbe voluto fare questo passo, ma è stato convinto da sua madre che, lungimirante, ha pensato potesse essere una buona soluzione per suo figlio:

Quando ho iniziato a lavorare come bidello, mi sono spostato in Veneto, non era questo il lavoro che volevo fare, ma mia madre mi disse che sarei dovuto andare, quando le chiesi perché, lei mi disse: puntiamo al posto fisso. Fare il collaboratore scolastico è un lavoro dignitoso, che comunque mi piace fare perché mi rapporto con i ragazzi, con professori, professoresse, che è sempre buono, imparare fa sempre bene.

Se durante il giorno Giuseppe lo si può trovare ad aggirarsi tra i corridoi della scuola, alle prese con allievi e docenti, la sera, soprattutto nel periodo estivo, si diletta come barman, una sua grande passione di cui fa sfoggio anche sul suo profilo Instagram.

Giuseppe Garibaldi discende dal famoso eroe dei due mondi?

Il nome del nuovo concorrente del reality su Canale 5, rimanda ovviamente al più famoso omonimo e non potevano mancare delle allusioni simpatiche alla faccenda. È proprio Giuseppe, infatti, ad avanzare ipotesi circa la sua discendenza e di fatti spiega: "Erede dell'eroe dei due mondi. È stato ferito in Aspromonte e si dice che quando è stato ferito, si è approcciato con nuove Anite, perché non è che aveva una sola Anita, era anche lui un donnaiolo, e da lì è nata tutta la dinastia dei Garibaldini". Ad Alfonso Signorini, in studio, che gli chiede conto della veridicità di quanto detto, dice: "Mah in realtà secondo alcuni sì, secondo altri no. È a convenienza".

La vita privata: l’amore per la sua famiglia

Giuseppe ha raccontato di essere molto legato ai suoi familiari, e che appena gli è possibile torna nel suo Sud per riabbracciarli e stare al loro fianco: "La mia è una famiglia semplice, c'è mia madre, mio padre e noi siamo quattro fratelli maschi, ma il vero uomo a casa comunque è stata sempre la mamma".