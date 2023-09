Giuseppe Garibaldi al GF: per il concorrente non è la prima volta in tv, dove lo abbiamo già visto Giuseppe Garibaldi è uno dei giovani concorrenti Nip del Grande Fratello 2023/24. Classe 1993, è un collaboratore scolastico: un anno fa, come hanno notato molti telespettatori, ha partecipato a una sketch comedy andata in onda su Italia Uno.

A cura di Gaia Martino

Questa sera è partita la nuova edizione del Grande Fratello: Alfonso Signorini in diretta su Canale 5 con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli al suo fianco nei ruoli di opinionista e inviata social, sta presentando man mano i concorrenti scelti per il reality. Tra questi è spiccato il nome di Giuseppe Garibaldi, giovane classe 1993, omonimo dell'"eroe dei due mondi": "Esistono due storie, una dice che siamo parenti, l'altra no. Ma io porto con orgoglio questo nome" ha raccontato non appena entrato nella Casa. Risulta un concorrente Nip, ma i telespettatori lo hanno già visto in tv.

Giuseppe Garibaldi al GF, dove lo abbiamo già visto in televisione

Giuseppe Garibaldi, di Reggio Calabria, nella vita fa il collaboratore scolastico, stando a quanto raccontato nel video di presentazione realizzato per il programma. Ma quella con il GF non è la sua prima esperienza televisiva: stando a quanto aggiunto da lui stesso nella bio di Instagram, ha partecipato a "Tipi da crociera", una sketch comedy girata interamente a bordo della nave MSC Bellissima, con Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello nel cast, andata in onda su Italia1. A notare il particolare tantissimi utenti e telespettatori che in questi minuti stanno commentando su Twitter.

La presentazione di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi, a differenza degli altri concorrenti, è stato presentato dall'interno dello studio. Alfonso Signorini lo ha raggiunto mentre era seduto tra il pubblico. Classe 1993, è originario di Santa Cristina d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria ed è un collaboratore scolastico. Ha lavorato prima in Veneto e poi in Emilia Romagna, a Piacenza. "È un lavoro dignitoso che mi piace fare, il rapporto con ragazzi e professori è sempre buono", ha raccontato. Vista l'importanza del suo nome, ha così chiarito: "Esistono due storie, una dice che siamo parenti, l'altra no. Ma io porto con orgoglio questo nome. Lui ha unito l’Italia, io unirò la Casa del Grande Fratello".