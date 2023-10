Primo bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al GF, i concorrenti li scoprono: “Auguri” Esplode il feeling tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi al Grande Fratello: i due concorrenti nel pomeriggio si sono lasciati andare ad un tenero e sfuggente bacio. “Auguri Bea”, la reazione degli inquilini.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello potrebbe essere nata la prima love story, quella tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Nell'ultima settimana i due concorrenti hanno stretto un feeling speciale e dopo aver palesato l'interesse reciproco, oggi si sono lasciati andare ad un tenero bacio. La reazione dei loro inquilini: "Il Grande Fratello è tuo, hai fatto tutto tu", le parole di Ciro rivolte all'attrice.

Il video del bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al GF

Nel pomeriggio è scattato il primo bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. L'attrice si stava facendo un bagno quando il suo inquilino l'ha raggiunta: abbracciata a lei, hanno intonato insieme la canzone Mano a mano. Poi tra un abbraccio e una carezza si sono scambiati un bacio.

Massimiliano Varrese ha assistito alla scena, trovandosi davanti a loro: "Sono rimasto così" ha poi commentato con Giuseppe imitando una reazione sconvolta. "Auguri Bea, ci volevi tu per sbloccarlo. Il Grande Fratello è tuo, hai fatto tutto tu" – ha poi detto ad alta voce Ciro, rivolgendosi all'attrice – "Se non fosse stato per me non sarebbe successo. Però senza lingua che bacio è?". "Assurdo però, ci avete spiato?" ha commentato divertita la Luzzi.

Beatrice: "Io ho un debole per la Calabria"

Beatrice Luzzi nelle ultime settimane non ha mai fatto mistero riguardo il suo interesse per Giuseppe Garibaldi. "Lo trovo un ragazzo generoso, coraggioso e con un bel fisico" ha ammesso ai suoi inquilini il 3 ottobre. "Poi, effettivamente, ho un debole per la Calabria". Dopo essersi lasciata il matrimonio alle spalle e con due figli ormai adolescenti, l'attrice potrebbe essere pronta ad aprire il suo cuore. Negli ultimi giorni con occhiate languide, abbracci, risate e confessioni confidenziali lei e Giuseppe hanno dato vita ad un feeling che li ha avvicinati sempre di più.