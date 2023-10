Le foto di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, cronaca di un amore annunciato Forse sarà proprio la complicità con Garibaldi, al momento tra i favoriti dal pubblico a casa, a renderla più docile e romantica agli occhi dei compagni? Quel che è certo è che Giuseppe e Beatrice sono entrambi due giocatori molto apprezzati dai telespettatori e validissimi nel gioco. Attenti a quei due.

A cura di Giulia Turco

Nella Casa del GF, mentre la love story tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci sembra non riuscire proprio a decollare, l’attenzione si sposta su un’altra coppia, alla quale nessuno ma proprio nessuno avrebbe pensato. Si tratta di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che nell’ultima settimana avrebbero stretto un feeling speciale.

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi la strana coppia

Non è la differenza di età a meravigliare (lui ha 30 anni, mentre lei 52), quanto l’apparente distanza tra i due mondi che fino a qualche giorno prima sembravano essere inconciliabili. Giuseppe Garibaldi è cresciuto in un paese della Calabria e ha lasciato casa per trasferirsi nel Nord Italia, puntando ad un posto fisso come collaboratore nelle scuole. Beatrice Luzzi, attrice che nei primi anni 2000 ha vissuto il successo della soap opera Vivere e che oggi, con un matrimonio alle spalle e due figli ormai adolescenti, entra nella Casa del GF con l’etichetta della donna matura e pretenziosa, con difficoltà a relazionarsi con il gruppo. Forse sarà proprio la complicità con Garibaldi, al momento tra i favoriti dal pubblico a casa, a renderla più docile e romantica agli occhi dei compagni? Quel che è certo è che Giuseppe e Beatrice sono entrambi due giocatori molto apprezzati dai telespettatori e validissimi nel gioco. Attenti a quei due.

Il feeling nato tra i due concorrenti

Così ecco che, dopo l’ultima puntata in cui hanno sdoganato l’interesse reciproco, Beatrice e Giuseppe Garibaldi si lasciano andare ad occhiate languide, abbracci, risate, momenti di confidenza. Sono sempre più vicini, come testimoniano le immagini dalla Casa e non sembra escluso che presto possa arrivare anche il primo bacio. D’altronde si può parlare di un vero e proprio amore annunciato, visto che già diversi giorni prima l’attrice aveva lasciato intendere ad Alfonso Signorini e al pubblico a casa di avere un interesse per uno degli uomini del loft. “Lo trovo un ragazzo molto generoso, coraggioso e con un bel fisico”, ha ammesso nel corso dell’ultima puntata svelando l’identità di Garibaldi. “Poi, effettivamente, ho un debole per la Calabria”.