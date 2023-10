Il concorrente del GF che piace a Beatrice Luzzi è Giuseppe Garibaldi, l’attrice lo ammette Sarebbe Giuseppe Garibaldi il concorrente del Grande Fratello che avrebbe incontrato la simpatia di Beatrice Luzzi. Ad ammetterlo è proprio l’attrice che, nel corso dell’ultima diretta, aveva ammesso di avere un debole per Nuno dei suoi coinquilini.

A cura di Stefania Rocco

Sarebbe Giuseppe Garibaldi il concorrente del Grande Fratello destinatario delle attenzioni di Beatrice Luzzi. Ad ammetterlo è stata proprio la concorrente che, nel corso della diretta di lunedì 2 ottobre, aveva ammesso di essere interessata a uno dei suoi coinquilini senza però svelarne l’identità. A qualche ora da quel momento, Beatrice ha svelato che sarebbe proprio Garibaldi il destinatario delle sue attenzioni.

L’ammissione di Beatrice Luzzi su Giuseppe Garibaldi

Parlando con alcuni dei suoi coinquilini che le avevo chiesto di svelare l’identità del destinatario della sua simpatia, Beatrice si è lasciata andare a una confessione: “Lo trovo un ragazzo molto generoso, coraggioso e con un bel fisico, sportivo. Poi effettivamente ho un debole per la Calabria”. A sollecitare la confessione dell’attrice è stato Ciro Petrone, il più interessato ad approfondire le dinamiche amorose altrui, tanto da avere azzardato perfino una previsione: si era detto convinto che a Beatrice piacesse Marco Fortunati, ultimo concorrente eliminato dal gioco.

Ma Massimiliano Varrese non ci crede: “Le interessano le clip”

A non credere alla genuinità dell’interesse di Beatrice nei confronti di Garibaldi è stato Massimiliano Varrese che si è detto certo che la coinquilina abbia ammesso la sua attrazione nei confronti di Giuseppe solo a beneficio delle telecamere. “Dici che vuole uscire da questa situazione per entrare in quest’altra?”, gli ha chiesto Petrone provando a interpretare il pensiero di Varrese. E l’attore ha confermato: ritiene che Beatrice voglia scrollarsi di dosso l’etichetta di “concorrente difficile” per imbarcarsi in una dinamica amorosa in maniera tale da risultare gradita al pubblico a casa. “Quella donna non fa nulla per nulla”, ha aggiunto l’attore. In realtà, relazione sentimentale a parte, Beatrice ha già fatto presa sugli spettatori del Grande Fratello che l’hanno già eletta concorrente preferita.