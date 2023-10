GF, Heidi turbata da Massimiliano Varrese: “Mi mette ansia, fuori non mi sarei fatta più vedere” Heidi Baci non sa più come gestire il comportamento di Massimiliano Varrese al Grande Fratello. La 26enne ha dichiarato che l’attore le incute ansia e si è confidata con gli altri inquilini.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il presunto flirt tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese sta prendendo una piega che alla gieffina non piace affatto. La loro complicità è stata oggetto delle chiacchierate in diretta con Alfonso Signorini, ma la 26enne ha più volte chiarito che al momento non cerca niente e soprattutto che questo comportamento da parte dell'attore le sembra piuttosto opprimente.

Heidi parla delle emozioni di Massimiliano per lei

Parlando con gli altri inquilini della casa, ovvero Ciro, Lorenzo, Valentina e Angelica, la gieffina ha espresso le sue perplessità in merito ad una situazione che, ormai, non sa più come gestire, dal momento che Varrese è convinto di piacerle e piuttosto piccata spiega:

Io ho sottovalutato le sue emozioni, non mi aspettavo questa intensità di emozioni, capisci quello che voglio dire? A me non può succedere così, io ce l'ho la concezione del tempo, hai visto nel confronto, lo stavo a frenare io. Cesara gli ha chiesto Ma sei innamorato, ti ricordi? Se sorrido è per non appesantire il discorso… Se avesse qualche anno in meno forse, io adesso non me la sento e non voglio avere la responsabilità di una persona che ha una figlia perché devi amare tutti. Io sto bene. Non si può fare diversamente..lui confonde il fatto che sia andata da lui l'ultima volta, si illude…se vuole questo e lo fa stare meglio.

Le preoccupazioni di Heidi Baci per Massimiliano

La 26enne ribadisce anche di non sentirsi tranquilla e che se si fosse verificata una situazione di questo tipo fuori dal Grande Fratello, lei avrebbe saputo come rimettere le cose in ordine. Stare a contatto 24 ore su 24 non aiuta i due inquilini e, infatti, Heidi ammette di non essere serena: