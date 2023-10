GF, Heidi tiene Massimiliano in pugno: “Ci piacciamo moltissimo, ma il suo interesse è eccessivo” Al GF un nuovo confronto tra Heidi e Massimiliano, rimbalzato ancora una volta dai suoi cambi di umore. Per l’attore però c’è una sorpresa: una lettera da parte dell’ex fidanzata Valentina, mamma di Mia. “Abbiamo il privilegio di chiamarci ancora famiglia, anche se abbiamo capito che non era giusto accanirsi”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello torna a spingere sulla dinamica sentimentale tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Se nell’ultima settimana sembrava che ad essersi inserito nel triangolo fosse Vittorio, le recenti rivelazioni in confessionale e i momenti di complicità tra i due concorrenti lasciano capire che tra loro c’è ancora parecchio da esplorare.

Il confronto tra Massimiliano e Heidi

Dopo aver visto in Mistery il video che riassume la loro settimana, Heidi ammette: “Da fuori vedo due persone che si piacciono tantissimo, questo non posso negarlo. Da parte mia però non c’è la sua stessa intensità, non posso mentire, quello che prova lui mi sembra un po’ eccessivo e ammetto di non ricambiare allo stesso modo”, spiega la concorrente a Signorini, mentre il pubblico incinta l’amore dei due. “Mi dispiace, la mia non è paura anzi, è paura di ferire lui, vorrei tutelarlo”, spiega. Tornata in casa per un faccia a faccia con Massimiliano, Heidi scivola nel consueto imbarazzo. “Non mi aspettavo nulla di diverso da quello che mi ha detto”, commenta Varrese. “Ognuno ha bisogno dei suoi tempi, le emozioni non possono essere uguali per tutti”. Insomma, per capire come andrà a finire la loro conoscenza, toccherà aspettare ancora.

L’incontro di Massimiliano con l’ex compagna Valentina

Per l’attore però le sorprese non sono finite. Per lui l’ex compagna Valentina Melis ha inviato al Grande Fratello un video messaggio contenente una lettera. Sono parole d’amore e stima, che fanno perno su un legame familiare solido e sull’amore per Mia, la figlia che hanno in comune, nata nel 2017. “Ti ho sempre sostenuto, anche se abbiamo scelto di prendere strade diverse, lo abbiamo sempre fatto nel rispetto reciproco”, spiega tra le righe della lettera. “Sono stati due anni molto sofferti, abbiamo provato in tutti i modi a resistere, ma siamo stati in grado di non accanirci. Anche se non siamo più una coppia abbiamo il privilegio di chiamarci ancora famiglia e questa è la nostra conquista”, racconta la donna. L’attore scoppia in lacrime per l’emozione, incontenibile quando scopre che nella busta che ha in mano c’è un disegno fatto per lui dalla piccola Mia. “Io e Valentina abbiamo vissuto un grandissimo amore. Abbiamo messo da parte tutti i nostri contrasti per il bene di nostra figlia, che è il senso della vita”.