Chi è Heidi Baci, concorrente al Grande Fratello 2023: il lavoro e la vita privata Heidi Baci è una concorrente del GF 2023: vive a Pescara ed ha origini albanesi. 25 anni, lavora nel settore nautico: nella clip di presentazione ha raccontato di essere single. Conosciamola meglio.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Heidi Baci è una delle concorrenti del Grande Fratello 2023. Ha 25 anni e vive a Pescara: ha origini albanesi, essendo entrambi i genitori originari dell'Albania e lavora nel mondo nautico, nel settore commerciale. Ha recitato il ruolo di Floriana nel film "Uno di noi" di Luciano Silighini Garagnani che racconta la storia di Silvio Berlusconi. Al GF ha rivelato di essere single.

Heidi Baci al GF: modella e imprenditrice nel settore nautico

Heidi Baci ha 25 anni e vive a Pescara. Di origini albanesi, lavora come commerciante e imprenditrice nel settore nautico ed è anche una modella. Nel 2018 ha infatti partecipato alle selezioni di Miss Italia. Nonostante gli impegni lavorativi, "Trovo sempre il tempo per amici e famiglia" ha raccontato nella sua clip di presentazione per il reality. Il suo profilo Instagram – il cui nome è heidibaci – conta attualmente circa 9 mila follower: con loro condivide principalmente scatti di sé.

Heidi Baci ha anche un passato nel grande schermo: ha recitato nel film "Uno di noi" del 2019, diretto da Luciano Silighini Garagnani, dedicato alla vita di Berlusconi. Ha vestito i panni di Floriana al fianco di Paolo Riva, attore che ha interpretato il Cavaliere.

Le origini di Heidi e l'orgoglio per la sua famiglia

Heidi Baci ha origini albanesi. Nella clip di presentazione ha raccontato che i suoi genitori sono arrivati in Italia dall'Albania e si sono costruiti la loro vita. Il padre è un imprenditore edile, da lui ha ereditato sangue freddo e determinazione. Quando ha vissuto a Dubai per un anno, stando a quanto ha raccontato nella casa del GF, fece una sorpresa ai suoi genitori: organizzò un viaggio per loro in modo da poter trascorrere del tempo insieme. "Ho ribaltato il mondo per farli venire, sono stati con me 10 giorni".

Heidi Baci è single: nessun fidanzato sui social

"L'amore non va bene, sono single": Heidi Baci prima di entrare nella casa del GF ha raccontato di non avere un fidanzato. In passato è stata impegnata in una relazione ma ne uscì perché finì l'amore: "Non volevo rimpianti, ci pensai un anno prima di lasciarlo. Dovevo prima capire se era la noia, o se era finito l'amore". A distanza di una settimana dal suo ingresso, Heidi ha catturato l'attenzione di Claudio Roma il quale ha confessato di provare un'attrazione per lei. "Heidi è una ragazza matura e seria, è una di quelle che vuole essere l'unica, la prima. Ma secondo me io a lei non piaccio", le parole del concorrente.