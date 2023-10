Heidi Baci lascia il GF dopo l’incontro con il padre, Beatrice Luzzi: “Tornati indietro di 50 anni” Dopo l’uscita di Heidi Baci dal Grande Fratello, Beatrice Luzzi si è rivolta così ai suoi inquilini: “Lei non ha fatto nulla, viene il padre e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni”. Massimiliano Varrese in lacrime: “Come si fa a ricattare una figlia così?”.

L'abbandono di Heidi Baci al Grande Fratello ha scosso i concorrenti del reality. La giovane nella notte, dopo la puntata, ha varcato la porta rossa per tornare a casa. La decisione sarebbe stata presa in seguito all'incontro con il padre Genti, avvenuto in diretta, il quale si è detto deluso dal comportamento della figlia per il rapporto instaurato con Massimiliano Varrese: "Io e la mamma siamo devastati, hai alzato questo polverone con un uomo più vecchio di me. È stato come un pugnale al cuore". Dopo l'uscita di scena della giovane, i concorrenti hanno reagito in malo modo. Massimiliano Varrese in lacrime ha commentato: "Come si fa a ricattare una figlia così?". Beatrice Luzzi, a tavola, ha invece iniziato un discorso poi censurato dagli autori.

Beatrice Luzzi dopo l'abbandono di Heidi Baci al Grande Fratello si è rivolta così ai suoi inquilini: "Abbiamo una responsabilità enorme. È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni". L'attrice ha continuato il suo discorso prima che venisse interrotto dalla regia che ha deciso di cambiare inquadratura: "Tutte le ragazze italiane, recluse…".

Secondo il parere di molti su X (ex Twitter) Heidi Baci sarebbe stata manipolata e condizionata dalle parole del padre: per questo motivo, dopo l'incontro, avrebbe immediatamente interrotto il rapporto con Varrese, nonostante si fosse detta interessata poco prima.

Massimiliano Varrese, intanto, si è confidato con Ciro Petrone. Prima di scoppiare in lacrime ha commentato così il gesto dell'ormai ex concorrente: "Si vede quanto eravamo innamorati. Come si fa a ricattare una figlia così? C'è qualcosa che mi puzzava, io volevo capire la verità. Sono passato per oppressivo. Pensa quanto soffriva qua dentro, questa cosa mi fa inca*zare. Pensa quanto ha sofferto, sta cosa mi fa inca*zare".

Heidi Baci durante un freeze nella diretta del 16 ottobre si è trovata davanti al padre, entrato in casa per farle un discorso preciso. "Sono venuto qui perché ti voglio bene, sei mia figlia. Quando sei entrata ci hai fatto felici. Poi hai fatto una scelta sbagliata che ci ha sbalorditi, io e la mamma siamo devastati, hai alzato questo polverone inutile con un uomo più vecchio di me, che tra poco andiamo in pensione". L'uomo ha continuato sottolineando il dolore che ha scatenato il suo comportamento nella casa: "È stato come un pugnale al cuore. Non sei più tu, non ti riconosco. La cosa che non ho sopportato è che non sei riuscita ad alzare un muro con una persona che ti ha messa sotto stress, che è più grande di me. Non ho parole". A smuovere qualcosa in Heidi sono state le parole riguardanti la mamma: "La mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qua perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia, di calpestare la tua dignità e la salute della mamma. Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il suo stato. Hai tanta pressione da una persona che ti si è messa addosso e ti ha rovinato tutto questo gioco qua". Dopo il confronto, Heidi baci ha interrotto la conoscenza con Massimiliano Varrese. Nella notte, dopo la puntata, ha poi deciso di abbandonare il gioco.