Heidi Baci piange e minaccia di lasciare il GF, Massimiliano Varrese: “Ha paura del padre non di me” Caos nella casa del Grande Fratello, dopo le parole del padre di Heidi Baci. La concorrente è scoppiata a piangere disperata e ha chiesto ad Alfonso Signorini di lasciare il reality. Il conduttore le ha chiesto di concedersi il tempo per pensarci bene.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 16 ottobre ha visto andare in scena un momento particolarmente intenso. Genti, il padre di Heidi Baci ha chiesto alla figlia di lasciare la casa. L'uomo è apparso contrariato dal rapporto che si è instaurato tra la gieffina e Massimiliano Varrese che, a suo dire, la maltratterebbe. Quando Genti è uscito dalla casa, c'è stato un confronto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Quest'ultima ha espresso il desiderio di lasciare il reality di Alfonso Signorini.

Il confronto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci

Dopo l'incontro con il padre, Heidi Baci ha avuto un confronto con Massimiliano Varrese a cui ha detto:

Ti stimo, ti ammiro, non sei violento. Mio padre non ama vedere qualcuno che ha un atteggiamento oppressivo nei miei confronti. La conclusione è sempre la stessa: l'attrazione c'è stata, ero affascinata da te, però mettiamo la parola fine. Siamo persone diverse, per me finisce qui.

Massimiliano si è detto d'accordo: "Anche per me". Poi, ha spiegato ad Alfonso Signorini di preferire il silenzio, perché ha sentito pronunciare dal padre di Heidi delle accuse gravissime:

Alfonso, in questo momento, credo che da parte mia sia meglio il silenzio. Preferisco tacere dopo accuse così gravi. Ora ho capito di cosa avesse paura Heidi e non sono io. Sicuramente avrà paura del giudizio di suo padre. Preferisco tacere perché è una situazione delicata. Vorrei che la chiudessimo qua. Quello che è successo stasera è molto grave. In un'epoca in cui si fanno battaglie contro il patriarcato, è veramente meglio che io taccia. Apprendo una grande lezione da questo viaggio, rafforza la mia idea di padre, di incoraggiare mia figlia a vivere liberamente.

Heidi Baci in lacrime minaccia di lasciare la casa

Heidi Baci prima ha intimato a Massimiliano Varrese: "Stai attento a quello che dici". E ha aggiunto: "Io ho messo un freno e avevo già deciso di chiudere con Massimiliano, non mi sembrava carino farlo passare come opprimente. Ma ho sempre detto che lo è". Poi, quando Alfonso Signorini ha chiuso il collegamento con la casa, è scoppiata a piangere disperatamente, dicendo ai suoi compagni di avventura di vedersi costretta a tornare a casa perché i suoi genitori non stanno bene: "Domani me ne vado, la mamma sta male". Il conduttore l'ha chiamata in confessionale, dove la gieffina ha ribadito il suo malessere:

Sono preoccupata, papà non stava bene, non riesco a capire. Voglio abbandonare il programma. L'ho visto preoccupato e dispiaciuto, ha detto che la mamma non mi guarda più, vuol dire che sta molto male.

Alfonso Signorini l'ha invitata a prendersi del tempo per riflettere: "Hai fatto tanto per partecipare a questa avventura. Rifletti e magari domani mattina, dopo aver parlato con le tue amiche, prenderai una decisione. Più tardi, ti do la mia parola, ti mettiamo in contatto con la mamma e con papà. Tutto voglio fuorché che tu ti senta male in questa maniera. Ne ho già parlato con gli autori e loro ti diranno cosa fare. Stai tranquilla, bevi un bel bicchiere d'acqua". Così, la gieffina ha accettato di pensarci fino a domani.