Cosa ha detto il padre di Heidi Baci all’orecchio: la frase che l’avrebbe spinta a lasciare il GF Nella puntata del 16 ottobre, al Grande Fratello non sono mancati i colpi di scena. Dopo un confronto acceso con Heidi Baci, suo padre Gelsi le ha sussurrato qualcosa in albanese all’orecchio che l’avrebbe convinta a mettere un punto al suo percorso nel reality.

Tutto si può dire tranne che siano mancati i colpi di scena nella puntata di ieri del Grande Fratello. Pur essendo titubante a causa dei ventuno anni di differenza che li separano, Heidi Baci da qualche giorno si era avvicinata in modo particolare a Massimiliano Varrese. Ma nella puntata del 16 ottobre la ragazza ha incontrato suo padre Genti, che le avrebbe fatto sapere di essere del tutto contrario alla loro frequentazione, spingendola poi a lasciare la casa: "Io e la mamma siamo devastati, hai alzato questo polverone inutile con un uomo più vecchio di me, è stato come un pugnale al cuore. La mamma non ti guarda più da quel momento". A quel punto, l'uomo ha abbracciato sua figlia sussurrandole qualcosa all’orecchio in albanese, sua lingua madre.

Le parole che l'avrebbero spinta a lasciare il GF

Dopo le dure parole di Genti nei confronti di Varrese, Alfonso Signorini è intervenuto perché non lo si accusasse ingiustamente di avere usato violenza su Heidi Baci: "Mi consenta di dirle che le sue affermazioni sono molto forti. Voglio dissentire. Massimiliano non ha mai trattato male Heidi, non ha mai esercitato violenza nei suoi confronti. Dire che tratta con violenza sua figlia è una falsità, mi perdoni ma non è vero", ha sottolineato il conduttore. L'uomo, però, ha ribadito l'intenzione di portare via sua figlia dal gioco, sussurrandole qualcosa all'orecchio in albanese prima di lasciare il programma:

Cuore di papà se non stai bene puoi uscire con me stasera.

La decisione di Heidi Baci

La 26enne è rimasta subito molto scossa dopo l'incontro con il padre, ed è scoppiata in un lungo pianto anticipando la volontà di voler abbandonare il reality: "Mi ha detto che mia madre non sta bene e non mi guarda più – ha confessato al conduttore – vorrei abbandonare la casa". Allora, Signorini le ha consigliato di dormirci su e di prendere una decisione il mattino seguente: "Ti prometto che ti metteremo in contatto con mamma e papà, poi deciderai", le ha detto. A poco sono servite, però, le sue parole, e nella notte Heidi ha deciso di lasciare definitivamente la casa.