Tra Massimiliano e Heidi si inserisce Vittorio Menozzi: “Lei mi piace, ma non ho fretta” Dopo il due di picche che Heidi ha rifilato a Massimiliano Varrese in diretta tv, nel gossip sentimentale della Casa ora si inserisce Vittorio Menozzi, che ammette di essere interessato a lei, ma di voler usare una strategia diversa. “Mi dà spensieratezza, voglio darle dei segnali, ma non ho fretta”.

Nel gossip tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci al GF si inserisce Vittorio Menozzi e subito si trasforma in un pericoloso triangolo. Dopo che la concorrente pescarese ha rifilato un due di picche in diretta tv all’attore, Vittorio ha ben pensato di fare un passo avanti, nonostante finora non avesse mai esposto alcun interesse nei suoi confronti.

La strategia di Vittorio con Heidi Baci

All’indomani della puntata, i concorrenti ‘tuguriati' discutono del blocco dedicato alla passione di Massimiliano per Heidi. Non tutti sono convinti che l’interesse dell’attore per la ragazza sia del tutto sincero. Altri invece prendono le sue parti, convinti che Massimiliano sia stato fin troppo preso di mira per una ragione banale. In fin dei conti, si tratta di un semplice interesse a conoscersi. “Lui è molto spirituale, le cose le deve tirare fuori. In generale e me quando una ragazza dà un segnale aspetto. Le faccio vedere che c’è interesse, ma non metto mai nero su bianco”, si espone Vittorio, che lascia intendere di aver un certo interesse per Heidi, pur non essendosi esposto finora. “Heidi è una persona che mi piace molto. Adesso come adesso per me è come un’amica. Però è una di quelle persone con cui mi viene naturale ridere e mi dà spensieratezza”, aggiunge attirando l’attenzione dei compagni. “Io le voglio dare dei segnali che argomentino questa tesi e nient’altro. Poi che fretta ho?”. Insomma, Vittorio sembra avere una strategia ben precisa, chissà se si rivelerà vincente.

Il due di picche di Heidi a Massimiliano Varrese

Nel corso dell’ultima puntata, Heidi e Massimiliano vengono messi a confronto faccia a faccia. Superato l’imbarazzo, Varrese decide di non usare mezzi termini e, anche in questo caso, di esporsi a chiare lettere con la ragazza. “Mi ritengo tutto tranne che una persona prepotente, forse sono stato precipitoso nel confidarmi, ma a volte o è troppo o è troppo poco”, ai sfoga difendendosi dalle accuse. “Ma io ti piaccio?”, va dunque al sodo. “No, non mi piaci”, lo liquida lei seccamente, avvallando la tesi per cui quella di Massimiliano non sia altro che una strategia per farsi una storia nella Casa e attirare quindi l’attenzione del pubblico.