Massimiliano Varrese rifiutato in diretta da Heidi: “Non mi piaci, le tue parole mi hanno messo ansia” La puntata di lunedì 25 settembre del Grande Fratello si apre con la querelle che vede protagonisti Heidi e Massimiliano Varrese. Tra i due sembrava ci fosse una simpatia, subito frenata dalla gieffina che ha dato un due di picche all’attore anche in puntata.

A cura di Ilaria Costabile

L'appuntamento di lunedì 25 settembre 2023 del Grande Fratello ha portato alla luce del pubblico una querelle che vede protagonisti Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Tra i due sembrava ci fosse una certa attrazione, ma la gieffina ha voluto frenare subito gli intenti dell'attore e non ha avuto problemi a farlo anche in diretta tv.

Il rapporto tra Heidi e Massimiliano Varrese

Chiamati da Alfonso Signorini in confessionale e in Mistery Room, i due si ritrovano a guardare le clip di questi ultimi giorni, soprattutto quelle in cui entrambi parlavano del loro rapporto in separata sede: "Devi capire i segnali dell'altro, frenare. In questo momento io non sto cercando nulla in realtà. Ho messo dei limiti, della serie frena, lui ha fatto l'opposto, ignorandomi" dice Heidi che ha confessato di essersi sentita in difficoltà e di non voler più creare alcun equivoco. Massimiliano, dopo aver ascoltato quanto detto dalla sua coinquilina, ha poi risposto alle domande di Signorini in merito alla questione:

Io credo di aver sbagliato a valutare i tempi rispetto ad Heidi, che entrata pochi giorni dopo di me, per la percezione. Ho fatto una confessione ad Heidi che forse facevo bene a tenerla per me. Ho fatto un sogno dove ho sognato Heidi, mi sono svegliato piangendo e molto turbato, poi ho riflettuto, credo che si sia quasi aperto un vaso.

Heidi, quindi, ha ripreso la parola e ha provato a spiegare al pubblico e al conduttore cosa l'ha spinta a mettere un punto a quello che le sembrava un atteggiamento piuttosto prepotente da parte dell'attore:

Solitamente copro un po' con la risata il nervosismo, anche il quel caso reagii ridendo e tentai di andarmene, sono una persona che si controlla molto, qui mi sono lasciata un pochino più andare per farmi conoscere. C'è stata simpatia fin da subito, non lo nascondo, però avrei preferito che le cose fossero graduali. È entrato troppo a gamba tesa, sono parole forti da dire da parte di un uomo adulto e non ragazzino, volevo andarci con i piedi di piombo.

Heidi respinge Massimiliano

Varrese, però, non ci sta e quindi replica dicendo: "Mi ritengo tutto tranne che una persona prepotente, forse sono stato precipitoso nel confidarmi, ma uno a volte o è troppo o troppo poco, dov'è la verità". Ritrovatisi entrambi in Mistery Room i due si confrontano e Heidi chiede a Massimiliano: "Mi hai corteggiato?" e lui le risponde: "Sì, un po‘" e aggiunge: "Ma io ti piaccio?". La 25enne cerca di sviare la questione, per poi essere richiamata da Signorini e quindi risponde dicendo: "No, non mi piace" e il conduttore continua dicendo: "Quindi Massimiliano sta prendendo un due di picche, bene almeno lo sa".

L'ipotesi strategia di Cesara Bonamici

Dallo studio Cesara Bonamici, rivolgendosi a Massimiliano Varrese parla anche di una possibile strategia: "Nessuna donna vuole essere considerata una preda da poca fatica, nessuna donna accetta tutta questa fretta, c'è un minimo di sospetto di strategia da parte di Massimiliano", lui quindi risponde provando a difendersi:

Mi mettete in grosso imbarazzo, non sono una persona che fa piani, uno stratega, mai stato nella mia vita. Sono una persona che quando sente una cosa la vive e vado fino in fondo.

Anche in Casa ci sono state delle fazioni: c'è chi ha preso le parti di Varrese e chi le parti di Heidi, sostenendo le ragioni dell'uno e dell'altra.