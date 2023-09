Massimiliano Varrese al GF: “Ho una fila di donne. Ad Heidi piaccio ma non lo ammette”, Lei: “Falso” Massimiliano Varrese, attore e concorrente del Grande Fratello, si dice convinto che Heidi Baci finga di non provare interesse per lui: “Non lo dice perché ha paura”. Poi lo scivolone: “Ho una fila di donne fuori dalla Casa”.

Al Grande Fratello si torna a parlare del rapporto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. L’attore, dopo la scorsa puntata, ha avuto un litigio con Valentina che lo aveva accusato di marcare troppo da vicino la coinquilina. “Non sono un uomo qualunque. Fuori ho una fila di donne”, le ha detto Varrese una volta terminata la diretta, “Non posso permettere che passino certi messaggi. Sono padre di una figlia femmina e certi valori per me sono fondamentali. Non permetto a nessuno di farmi passare come un maschilista. Come un uomo qualunque che va dietro a qualunque donna e la mette all’angolo”. In studio,. Il conduttore Alfonso Signorini prova a fargli notare l’eccessiva presunzione: “Uno che dice a una donna che non sa quante altre donne lo aspettano fuori…dovresti volare un po’ più basso”. Ma Varrese conferma:

Sono passato da prepotente, martello pneumatico, come quello che va dietro qualsiasi donna bella e la infastidisce. Aborro il maschilista e certi accuse mi hanno fatto uscire fuori dai gangheri. Dico che ho la fila fuori? È vero.

Heidi: “Massimiliano Varrese non mi piace”

Nonostante le dichiarazioni di Massimiliano, Heidi nega di provare un interesse per lui: “Non mi piace. In questi giorni ci siamo distaccati. Ero semplicemente preoccupata perché ho capito che lui non stava bene”. In confessionale, però, Massimiliano si dice convinto che Heidi menta e che in realtà provi qualcosa per lui: “Quando arrivano certe emozioni, bisogna viverle a pieno. Non voglio aspettare per avere le cose. Sento che lei ricambia quello che provo. Me ne accorgo, non sono un mitomane. Mi accorgo che non la guardo solo io in un certo modo. C’è un’attrazione ma ha paura perché sono grande e sono un padre. Sono un po’ in difficoltà. Fuori da qua, sparire e non mi farei più trovare. Sarei in grado di gestirla meglio”.

Fiordaliso d’accordo con Massimiliano: “Ad Heidi piace”

Anche Fiordaliso, convocata nel confessionale da Alfonso Signorini, si è detta certa che ad Heidi piaccia Massimiliano: “Lui è realmente preso e mi ha detto che è la prima volta che gli succede una cosa di questo tipo. Ho capito dal suo sguardo che stava dicendo la verità. Credo che anche ad Heidi piaccia Massimiliano. Me ne accorgo perché la conosco, sono donna e vedo come lo guarda”.