Giuseppe Garibaldi crolla al Grande Fratello e ammette: “Sono innamorato di Samira Lui” Al Grande Fratello è sempre più appeso a un filo il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo si è confidato con Anita Olivieri e le ha confessato l’amore che prova per Samira Lui.

Samira Lui è stata eliminata dal Grande Fratello nel corso della puntata trasmessa giovedì 19 ottobre. A stupire, è stata la reazione eccessiva di Giuseppe Garibaldi, che è scoppiato a piangere e ha sostenuto di averla sempre reputata la persona più importante della casa. Un coinvolgimento da parte del gieffino, che è stato notato anche da Beatrice Luzzi. Nei giorni seguenti, Giuseppe ha addirittura ammesso di essere innamorato della modella.

Giuseppe Garibaldi confessa di amare Samira Lui

Giuseppe Garibaldi è apparso molto provato dopo l'eliminazione di Samira Lui. Il concorrente si è confidato con Anita Olivieri. Ha ammesso di provare dei sentimenti per la modella e di non averglielo mai detto per paura di un suo allontanamento. In lacrime, ha spiegato:

Conoscendo Samira se le avessi detto quelle cose avrebbe fatto un passo indietro. Avrei voluto dirle tante di quelle cose, ma tante, tante, tante, tante e non ho detto niente. L'ultima cosa che volevo vedere prima di andare a dormire era il suo sguardo. È stato così per tanti giorni. Se le avessi detto: "Sami io sono innamorato di te" e tutte queste cose, mi sarei liberato sì. E se mi avesse detto: "Manteniamo le distanze?".

Anita Olivieri lo ha rassicurato: "Non avrebbe mai cambiato il rapporto con te" e ha aggiunto che di certo Samira Lui avrebbe apprezzato quelle parole.

La reazione di Beatrice Luzzi all'amore di Giuseppe Garibaldi per Samira Lui

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno avuto un confronto in piscina. L'attrice ha rimarcato come il gieffino abbia mostrato "amore puro" nei confronti di Samira Lui. Garibaldi ha commentato: "Per me se n'è andata la persona più importante che c'era qui", dunque non ha smentito di provare un sentimento per la modella. Comprensibile la reazione dell'attrice:

E questo dice tutto sulla mia insicurezza. È più importante lei per te. Mi è sembrato che avessi dei dubbi e questo conferma tutto. Confermi che la persona più importante per te era lei. Se la persona più importante per te è Samira, come pretendi che io possa vivere un rapporto con te? Il sentimento che avevi per Samira è più ampio di quello che potrai mai avere con me. Non avresti dovuto cominciare una storia con me.

Non resta che attendere la puntata del Grande Fratello di lunedì 23 ottobre per scoprire se i due troveranno un punto di incontro o se la loro frequentazione è ormai conclusa.