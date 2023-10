Grande Fratello, Samira Lui eliminata: chi sono i nominati della dodicesima puntata Nella puntata di giovedì 19 ottobre 2023 Samira Lui ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination per la prossima puntata ci sono invece Grecia Colmenares, Rosy Chin, Valentina, Vittorio, Giselda e Beatrice Luzzi.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata del Grande Fratello in onda giovedì 19 ottobre 2023, dopo aver perso il televoto contro Valentina Modini, Rosy Chin e Grecia Colmenares, Samira Lui ha dovuto abbandonare la casa più spiata d'Italia. Nel frattempo, i concorrenti finiti al televoto sono: Rosy Chin, Grecia Colmenares, Valentina, Vittorio, Beatrice Luzzi e Giselda. Durante la dodicesima puntata del reality Alfonso Signorini ha affrontato il caso di Heidi Baci, che ha abbandonato il gioco dopo la sorpresa di suo padre; poi, tra gli argomenti affrontati anche il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, tra cui era nata una liaison nelle scorse settimane.

Chi è uscito nella puntata del 19 ottobre 2023, le percentuali

La dodicesima puntata del Grande Fratello è stata segnata dall'eliminazione di Samira Lui, che ha perso al televoto contro altre tre concorrenti che, quindi, potranno continuare la loro avventura nella casa più spiata d'Italia. Le prime a salvarsi sono state Grecia Colmenares e Valentina Modini. Poi Rosy Chin. Queste sono le percentuali di voto:

Grecia Colmenares 56.48%;

Valentina Modini 19.78%;

Rosy Chin 12.17;

Samira Lui 11.57%

Chi sono i concorrenti in nomination

Come in ogni puntata le nomination sono state divise in palesi e segrete. Coloro che hanno potuto godere delle nomination nel confessionale, sono stati i concorrenti scelti come preferiti, mentre gli altri hanno dovuto confrontarsi e fare i nomi l'uno di fronte all'altro, innescando anche nuove discussioni. I concorrenti finiti in nomination questa sera sono: Grecia Colmenares, Rosy Chin, Valentina, Vittorio, Giselda e Beatrice Luzzi.

Cosa è successo al Gf: le news dell'ultima puntata del 18 ottobre 2023

La puntata di giovedì 19 ottobre si apre con il caso più eclatante di questa edizione del Grande Fratello: l'abbandono di Heidi Baci. I gieffini hanno commentato la decisione della loro ex compagna d'avventura, sottolineando come il suo gesto sia stato inaspettato agli occhi di tutti, soprattutto Massimiliano Varrese ha ribadito: "Sono state parole pesanti quelle dette dal padre, ma io so chi sono". All'attore, poi, è stata fatta una sorpresa, a risollevargli il morale è arrivata sua madre. In attesa di un suo ritorno in trasmissione, Heidi ha deciso di mandare una lettera ai gieffini, spiegando per sommi capi ciò che l'ha portata ad andare via. Si procede, poi, con lo stuzzicare i nuovi arrivati comeMirko Brunetti che ha parlato del suo rapporto con Greta Rossetti.