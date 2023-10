Al GF si commenta l’uscita di Heidi, Massimiliano: “So chi sono, non comprendo l’imposizione di un padre” La puntata di giovedì 19 ottobre si apre con il commento dei gieffini sull’addio di Heidi. Il primo a parlare è Massimiliano Varrese, il diretto interessato della questione che sostiene: “Sono state parole pesanti”.

La puntata di giovedì 19 ottobre si apre con quanto è accaduto nello scorso appuntamento con il reality di Canale 5, in cui Heidi ha deciso di andare via dalla casa dopo aver incontrato suo padre. I gieffini, a distanza di qualche giorno e con gli animi più quieti rispetto all'impatto del momento, hanno commentato quanto è successo, in special modo Massimiliano Varrese, il diretto interessato da questa situazione, ma anche Beatrice Luzzi che si è schierata in maniera molto netta.

Le parole di Massimiliano Varrese

Le immagini dell'incontro tra Heidi e suo padre campeggiano sugli schermi del salone nella casa del Grande Frattelo, si vede la ex gieffina che piange senza sosta e che prende la decisione di andare via. "Fa male, fa male vedere queste immagini, però mi rafforza" dice Massimiliano, chiamato da Alfonso Signorini a spiegare come abbia metabolizzato l'addio di Heidi e le parole che suo padre gli ha rivolto, anche se indirettamente:

Partendo dalle parole del padre, non do tanto valore a quello che ha detto perché so che persona sono, sono parole pesanti e gratuite, le prendo dalla fonte da cui provengono, quindi cerco di farle passare per quello che sono. Io comprendo la preoccupazione di un padre, lo sono anche io, ma non comprendo il voler imporre la propria posizione e la decisione di non seguire quello che sente. Heidi è una donna di 26 anni, forse anche più matura dell'età che ha, magari per esperienze di vita, di lavoro. Il linguaggio del suo corpo è stato molto chiaro e forte, lo notavo spesso anche in casa, non sono la persona che è stata descritta dopo questa apparizione del padre di Heidi.

Beatrice Luzzi commenta l'addio di Heidi

Su richiesta del conduttore interviene anche Beatrice Luzzi che, subito dopo l'abbandono della 26enne, ha subito manifestato il suo stupore sottolineando che si fosse consumato sotto gli occhi di tutti un avvenimento gravissimo: "Siamo tornati indietro di 50 anni" dichiara parlando con gli altri inquilini, e in diretta tv calibra le sue considerazioni dicendo: "Ho riflettuto sul fatto che, forse, se la mamma presenta un disagio di un certo tipo Heidi si sente responsabile della situazione, sarebbe l'unico motivo che potrebbe giustificare un'uscita di questo genere". Signorini, poi, le ricorda che anche nel suo passato c'è stato un episodio simile a quello che Heidi ha vissuto:

Sì, mi fidanzai con un calabrese, ma non perché era calabrese, ma aveva vent'anni in più, era un artista, completamente controcorrente, quando l'ho conosciuto non aveva nemmeno la carta d'identità. Siamo stati insieme quasi dieci anni, e io in quei dieci anni non ho praticamente mai parlato con mio padre.

Anche Fiordaliso si è rivista nell'espressione di Hiedi: "Vedere la faccia di Heidi come la mia quando avevo 15 anni nel 1972, e sono stata cacciata di casa perché aspettavo un bambino, è stata la cosa più brutta per me. Era spaventata".

Mughini difende Massimiliano Varrese

Giampiero Mughini, poi, entrato nella Casa poco prima che accadesse l'irreparabile, ha potuto farsi un'idea seguendo le parole dei suoi compagni d'avventura e, infatti, interrogato da Signorini dice:

Adesso che il quadro è più completo parto da un fatto, l'uomo con il quale questa ragazza di 26 anni aveva intavolato un rapporto, non è esattamente un trafficante di droga, o che so io, un camorrista è una persona assolutamente perbene e allora con quale diritto entri con quel cipiglio a buttare sul piatto della bilancia il malessere della madre, che rispetto, ma che non so. In casa mia, mio padre era fascista ed ha patito il fatto di esserlo stato, io ero uno scapestrato di sinistra e non mi ha mai detto una parola.

Il commento di Cesara Buonamici

