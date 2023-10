Massimiliano Varrese riabbraccia la mamma al GF, lei: “Heidi Baci? Non voglio parlarne” Massimiliano Varrese nella casa del Grande Fratello ha potuto riabbracciare sua madre, Maria Luisa. “Continua ad illuminare il mondo con la tua vitalità, non permettere a nessuno di oscurare la tua luce perché sei il sole” ha detto la donna prima di rifiutarsi di commentare la vicenda di Heidi Baci.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera, giovedì 19 ottobre, Massimiliano Varrese ha incontrato sua madre nella casa del Grande Fratello. Il concorrente sta vivendo giorni tormentati dopo l'abbandono di Heidi Baci: "Ho pensato tanto ai miei e a mia figlia. Mi manca tanto, mi dà la forza di essere quello che sono e andare avanti anche in questo giorno. Non pensavo di essere protagonista di un film surreale. Anche stavolta reagirò nel migliore dei modi" ha detto ad Alfonso Signorini prima di poter riabbracciare la mamma, Maria Luisa.

La lettera di Maria Luisa, la mamma di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese ha ascoltato le parole della mamma nel salotto della casa del GF. "Ciao sole mio, da quanto tempo che non ti saluto così. Voglio farti sentire la mia vicinanza per ricordarti che non sei e non sarai mai solo. Hai iniziato la tua carriera che eri solo un ragazzino, hai fatto i conti con la realtà e ti sei fatto valere. Hai realizzato il tuo sogno. Entrando nella casa hai dimostrato il tuo coraggio e la tua voglia di metterti in gioco, di vivere. Sapevi che non saresti piaciuto a tutti, sei vero e non hai paura di mostrare ciò che provi. Non tutti riescono a capire la tua trasparenza, cercano il marcio dove non c'è. Conosci i tuoi limiti e lotti ogni giorno per diventare un uomo migliore. Non farti trafiggere dalle cattiverie, sai chi sei, così come lo sappiamo noi. Continua ad illuminare il mondo con la tua vitalità, non permettere a nessuno di oscurare la tua luce perché sei il sole". Con la voce rotta dal pianto il concorrente ha così commentato: "Mamma è sempre stata presente, mi ha sempre lasciato andare solo. Sono cresciuto in Toscana, sono andato via da Grosseto che avevo 17 anni. I miei genitori mi hanno sempre sostenuto. Mamma è la fan numero uno".

L'incontro con la mamma: "Heidi Baci? Non voglio parlarne"

La mamma di Massimiliano Varrese, Maria Luisa, è così entrata nel salotto della casa per salutare il figlio. "Va tutto benissimo, noi ci siamo. Devi andare per la tua strada" ha detto, poi, eliminato il freeze, non ha risposto alla domanda di Signorini riguardo la questione Heidi Baci: "Non voglio parlare di questo argomento".