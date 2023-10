Mirko Brunetti al GF: “Perla non ha cercato di evitarmi, Greta la vede come una minaccia” Mirko Brunetti al GF parla della sua situazione sentimentale. Sulla crisi con Greta Rossetti nutre profondi dubbi: “Sembrano le litigate dei bambini, lei è gelosa. Vede Perla Vatiero come una minaccia”.

A cura di Gaia Martino

Mirko Brunetti questa sera di giovedì 19 ottobre 2023, durante la puntata del Grande Fratello, ha parlato del suo rapporto con Greta Rossetti. I due stanno vivendo una profonda crisi scatenata dalla gelosia dell'ex tentatrice di Temptation: "Non si fida più di me per il messaggio cancellato e per la sfilata in cui c'era Perla (Vatiero, ndr)". Il concorrente ha confessato di nutrire profondi dubbi: "La questione è così assurda che non riesco a dargli forma".

Le parole di Mirko su Greta

Stando al racconto di Mirko Brunetti nella casa del GF, Greta Rossetti avrebbe messo un muro davanti a sé dopo aver scoperto i messaggi cancellati e l'incontro tra Mirko e Perla ad una sfilata. "Ci sta che Perla per lei è una figura ingombrante, una minaccia, però…Perla non ha fatto di tutto per evitare me. Greta si è sentita ferita, però sembrano le litigate dei bambini, ha avuto il comportamento di una persona molto gelosa. Mi ha sempre fatto vedere il suo lato super sicuro, e invece…", ha raccontato Mirko. Ricordando la vicenda della sfilata alla quale partecipò insieme alla ex, ha continuato: "Ha messo un muro. Lei già aveva deciso da giorni che non sarebbe venuta alla sfilata. Se ha qualcun altro? Mi auguro di no. Io la amo, ma mi faccio delle domande". Il concorrente ha rivelato di nutrire molti dubbi: "Dentro di me ho un grosso punto interrogativo. La questione è così assurda che non riesco a dargli forma. La non chiarezza non capisco, è un punto interrogativo".

Le confessioni su Perla Vatiero: "Capitolo chiuso"

Mirko Brunetti alla domanda su cosa prova per Perla Vatiero oggi ha confessato di aver "chiuso il capitolo". "Non credo mi pensi, è un capitolo chiuso. Non mi dà emozioni" ha ammesso prima di essere interrotto da Mughini: "In questo genere di cose il lutto lo si porta per molto tempo. Nelle rotture sentimentali ci sono rapporti in cui la rottura sentimentale impegna più energie del tempo in cui il rapporto è durato. Mirko è simpatico, ma dice che non prova più emozioni. Strano". Così il concorrente ha replicato: "Non provo più emozioni per lei perché le ho provate con Greta. Non mi sarei innamorato di Greta se avessi provato ancora qualcosa per Perla".