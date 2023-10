Mirko Brunetti entra al GF: “Io e Greta stiamo vivendo una pausa grave. Voglio essere spensierato” Mirko Brunetti è entrato nella casa del Grande Fratello nella puntata del 16 ottobre. Il nuovo concorrente ha subito parlato della sua situazione sentimentale, nota al pubblico grazie a Temptation Island 2023. “Con Perla Vatiero era una relazione tossica. Greta? Siamo entrati in una pausa abbastanza grave. Voglio essere leggero”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da Temptation Island 2023 al Grande Fratello. Mirko Brunetti ha varcato la porta rossa di Cinecittà nella puntata del 16 ottobre ed è un nuovo concorrente ufficiale. Chiamato subito in sala led da Alfonso Signorini, ha raccontato la sua storia e fatto un pò di chiarezza sulla sua situazione sentimentale, dall'ex Perla Vatiero all'attuale rapporto con Greta Rossetti.

"L'amore con Perla era tossico"

Chiamato da Signorini, Mirko ha raccontato la sua storia al pubblico che ancora non lo conosce. Ha 26 anni, è originario di Chieti e gestisce una catena di pizzerie al taglio insieme alla sua famiglia. È diventato noto grazie alla partecipazione all'ultima stagione di Temptation Island 2023 insieme all'ormai ex fidanzata Perla Vatiero. "Eravamo da fidanzati da 4 anni quando siamo entrati e convivevamo da 3 e mezzo. Siamo entrati in crisi perché era diventata una relazione tossica, entrambi avevamo messo da parte noi stessi, sicuramente per colpa della convivenza, che si era trasformata in abitudine", ha raccontato.

Mirko parla del rapporto attuale con Greta Rossetti

Mirko ha poi affrontato la questione del rapporto con Greta Rossetti, la quale solo qualche giorno fa ha fatto sapere di non avere le idee chiare e di non volerne parlare. Il nuovo concorrente del GF ha spiegato che tra loro è nata subito una connessione mentale molto forte dopo il programma, tanto che hanno deciso di tatuarsi la stessa frase (I tuoi occhi, la mia cura) Qualcosa, però, è poi andato per il verso sbagliato e i due stanno attraversando un momento di crisi. Senza giri di parole, Signorini gli ha chiesto: "Mirko, tu e Greta vi siete lasciati?". Lui ha risposto: "Siamo entrati in una pausa abbastanza grave. È successo che un paio di mesi fa cancellai un messaggio, che lei aveva già letto, rivolto a Perla in ambito lavorativo. Non avrei dovuto perché non c'era nulla da nascondere, però ho fatto peggio". Poi il conduttore ha concluso: "Sei in pausa… quindi un momento di singletudine? Ti vuoi vivere questa esperienza con spensieratezza e leggerezza". "Sì", ha ribattuto il nuovo concorrente.