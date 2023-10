La lettera di Heidi dopo l’addio al Grande Fratello: “La mia famiglia aveva bisogno di me” Dopo l’addio improvviso al Grande Fratello, Heidi Baci scrive una lettere per i suoi ex coinquilini in cui spiega, sommariamente, i motivi che l’hanno portata ad andare via.

L'addio di Heidi Baci dalla casa del Grande Fratello ha scosso notevolmente gli animi dei gieffini che, infatti, non hanno potuto nemmeno salutare la loro compagna d'avventura, costretta a lasciare il reality nell'immediato dopo la sua decisione. Per questo motivo, in attesa che prima o poi si presenti in trasmissione, la gieffina ha lasciato una lettera agli inquilini, spiegando per sommi capi le sue motivazioni.

La lettera di Heidi

È con una lettera, non particolarmente lunga e dettagliata, che Heidi cerca di spiegare ai suoi ex coinquilini, il perché di questo suo abbandono così repentino. Alfonso Signorini, quindi, fa ascoltare ai gieffini quanto scritto dalla loro amica, proprio dalla sua voce:

Ciao ragazzi, dopo la mia uscita così improvvisa è doveroso darvi delle spiegazioni. Nell'ultimo periodo all'interno della casa ho mostrato segni di titubanza, ero scossa e dubbiosa, e i miei genitori hanno vissuto con malessere alcune vicissitudini degli ultimi giorni, in particolar modo mia madre.

La lettera continua con Heidi che spiega di non potersi addentrare in un discorso più approfondito, dicendosi dispiaciuta per non aver avuto modo di abbracciarli prima di abbandonare per sempre il reality:

Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni in questo momento, la situazione è ancora delicata. Posso solo dirvi che ho compreso il gesto di mio padre. Mi dispiace molto non essere riuscita a salutarvi, ma in quel momento era l'unica cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me.

Infine, un saluto speciale Heidi lo rivolge a Vittorio e Letizia scrivendogli: "Siete unici, mi mancate"

Il commento di Letizia e Vittorio

Dopo la lettera, Signorini si rivolge a Massimiliano Varrese che non è stato menzionato e gli chiede il perché: "Penso sia ancora troppo presto" dice il gieffino. Mentre Letizia e Vittorio sono commossi, lei confida al conduttore: "Io e Vittorio pensiamo sempre alle cose che faceva Heidi, da quando è andata via se n'è andato un pezzo di me", il 23enne poi aggiunge: "Possono solo essere contento di quello che è nato tra di noi".