Beatrice Luzzi contro Giuseppe Garibaldi: “Con me per creare dinamiche, non sono sicura di continuare” Al Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi stanno vivendo un momento di crisi. La loro conoscenza scricchiola.

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello, inizia a scricchiolare il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Le ultime ore sono state intense per loro. I due concorrenti non hanno fatto altro che litigare e poi tentare, al momento senza successo, di avere un chiarimento.

La lite tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi si è risentito perché Beatrice Luzzi le ha detto: "Ci saresti stato con chiunque ti avesse detto ‘Mi piaci'". Inoltre, la gieffina lo avrebbe anche accusato di essersi avvicinato a lei per creare "dinamiche". La cosa lo ha ferito. Beatrice Luzzi, però, ha spiegato le sue ragioni:

Nel momento in cui tu mi dici che prima che io ti dicessi che mi piacevi, non avevi avuto nessuna emozione nei miei confronti, è naturale che io pensi a qualcosa del genere. Essendoci qui un sacco di ragazze belle e simpatiche, giustamente avresti accettato le avances di molte. Avresti dovuto dire che, dopo, qualcosa di diverso rispetto alle altre opzioni c'era.

Giuseppe ha replicato: "Mi hai detto le cose in modo molto brutto. Tu mi hai chiesto se provavo qualcosa prima per te. Io ti ho detto no, perché mai e poi mai avrei pensato. Ti ho detto la verità e tu hai detto che sono facilone. Io di dignità e umiltà ne ho da vendere".

Beatrice Luzzi non è più sicura del rapporto con Giuseppe Garibaldi

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno continuato a confrontarsi in giardino. L'attrice ha continuato a manifestare i suoi dubbi sul rapporto con il gieffino:

Anche oggi sei stato un passo indietro. Non ho molto da dirti. Non posso chiederti di fare cose che non ti vengono di fare. Non posso chiederti niente. Non sono sicura che possiamo continuare. Perché? Perché non posso scherzare.

Garibaldi le ha assicurato: "Nessuno sta scherzando. Ti stai proprio sbagliando di grosso. Nonostante tutto quello che è successo, non mi tirerei mai indietro".

Beatrice Luzzi lo ha smentito dicendo che in mattinata lo aveva visto pronto a mettere fine alla loro conoscenza. Il concorrente, allora, si è spazientito: "Fai quello che vuoi. Sono dieci volte che mi dici che vuoi fare un passo indietro". Beatrice ha replicato: "Sei proprio un combattente Giuseppe Garibaldi". E se n'è andata. Anche un successivo tentativo di chiarimento avvenuto in camera da letto, non ha avuto successo.