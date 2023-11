Chi è Sara Ricci, nuova concorrente al GF: l’attrice è stata collega di Beatrice Luzzi in Vivere Sara Ricci è la nuova concorrente del Grande Fratello. Attrice e collega di Beatrice Luzzi sul set di Vivere, ha preso parte anche a diverse fiction come Un posto al Sole e Sotto copertura. In una recente intervista aveva dichiarato di non guardare i reality e che non vi avrebbe preso parte.

Sara Ricci è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello. L'attrice deve la sua notorietà alla soap Vivere, dove recitava insieme a Beatrice Luzzi, interpretando il personaggio di Adriana Gherardi. Nata a Roma, il 27 novembre compirà 55 anni. Dopo aver avuto una storia con Beppe Convertini all'inizio della sua carriera, ha avuto altre storie importanti, ma a quanto pare ora è single.

Chi è Sara Ricci, la carriera: dagli esordi con Vivere a Un posto al sole

Classe 1968, Sara Ricci inizia da bambina i suoi studi di danza che per anni è stata la sua prima aspirazione. In seguito si è avvicinata al teatro, frequentando una scuola con la quale ha potuto prendere parta a stage importanti con maestri come Peter Brook e il Living Theatre. Oltre a numerosi lavori teatrali, ben presto ha preso parte ad alcuni film come Al di là delle nuvole, diretto da Michelangelo Antonioni e Wim Wenders. Successivamente è approdata in tv, dove ha ottenuto il ruolo di Adriana Gherardi in Vivere e poi tra i suoi personaggi più noti c'è quello della madre di Susanna, in Un posto al Sole. Sui social, dove è seguita da più di 65mila followers condivide molti momenti del suo privato oltre che della sua carriera.

In che rapporti sono Sara Ricci e Beatrice Luzzi

Sara Ricci e Beatrice Luzzi hanno condiviso per anni lo stesso set. Le due, infatti, erano due protagoniste fondamentali di Vivere, la soap di Canale 5 che ha avuto un enorme successo nei primi Anni Duemila. Però, come ha raccontato in un'intervista a Tag24, le due sono sempre state solo colleghe e nel commentare l'esperienza della gieffina ha dichiarato:

Allora ho guardato qualcosina, ma, devo essere sincera, non conosco le dinamiche. Da quel poco che ho visto Beatrice mi sembra esattamente com’era anche con noi sul set. Una donna austera e intelligente. Non siamo mai state molto intime, non eravamo amiche, anche perché il filone narrativo dei nostri personaggi era diversi. Però l’ho sempre stimata.

Sara Ricci è single dopo la fine della storia con Gianluca Ciuferri

L'attrice è stata legata, all'inizio della sua carriera ad Alessandro Preziosi e anche a Beppe Convertini. Dopodiché è stata legata 15 anni con Gianluca Ciuferri, capitano sulle navi da crociera, conosciuto nel 2003 e che, infatti, nel 2013 aveva dichiarato anche di voler sposare. In un'intervista al settimanale Oggi, rilasciata lo scorso anno, Sara Ricci dichiarava:

Nel 2018 ho concluso una lunga storia con un uomo più grande. Da allora sono andata a scendere (ride, ndr). Prima un compagno con otto anni di meno, poi 10, poi 12. Fino a 23. Le prime volte la differenza di età mi metteva in crisi. Dopo ho approfittato del fatto che sembro più giovane ed è diventato un gioco d’azzardo.

Il suo ultimo compagno, Simone, era infatti più giovane di lei. La loro relazione è durata un anno, dopo il quale hanno deciso di comune accordo di prendere strade diverse: "Abbiamo deciso di concludere la storia perché stava diventando ridicola. Io ho l’età di sua madre". Attualmente sembra che nella vita dell'attrice non ci sia alcun compagno.

Sara Ricci al Grande Fratello, un mese fa: “Non parteciperei, non mi piace”

In un'intervista rilasciata un mese fa, Sara Ricci aveva affermato chiaramente di non preferire i reality show e che, quindi, non vi avrebbe preso parte. L'attrice, infatti, aveva detto: