Chi è Angelica Baraldi, la concorrente del Grande Fratello 2023/24 Angelica Baraldi ha 26 anni, è originaria di Modena ed è fidanzata con Riccardo. Lavora come account manager presso un’azienda informatica, ma pratica anche tanti sport dal paracadutismo all’equitazione.

Angelica Baraldi, foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Angelica Baraldi è una concorrente del Grande Fratello. È originaria di Modena, ma vive a Roma. Ha 26 anni e dopo avere conseguito una laurea in Economia e Marketing internazionale, lavora come account manager presso un'azienda informatica. Si è qualificata alle finali di Miss Mondo Italia, ma ha deciso di ritirarsi per dedicarsi all'università e poi al suo lavoro. È fidanzata con Riccardo e di se stessa dice:

Se mi dovessi descrivere con un animale sceglierei la Tigre del Bengala, la tigre bianca, credo che sia estremamente affascinante ma anche molto pericolosa.

Chi è Angelica Baraldi al Gf: il lavoro come account manager e lo sport

Angelica Baraldi è nata il 22 luglio 1997 a Modena. Dopo avere conseguito una laurea in Economia e Marketing ha svolto diversi lavori. Ha lavorato al Giro d'Italia per la Segafredo e, tra il 2020 e il 2021, nel dipartimento marketing per la squadra di pallacanestro Virtus Segafredo Bologna. Da quanto si evince dal suo profilo Instagram, ha partecipato come comparsa al film Ferrari di Michael Mann. Attualmente lavora come account manager in un'azienda informatica a Roma. Angelica Baraldi coltiva anche la passione per lo sport. La concorrente ha fatto sapere di praticare diversi sport: "Ho fatto qualsiasi tipo di sport, calcio, paracadutismo, equitazione, nuoto e tanti altri".

Il difficile rapporto con il padre e la madre

Quanto alla famiglia di Angelica Baraldi, la gieffina è nipote di Luca Baraldi, Ceo della Virtus Segafredo Bologna. Nel video di presentazione, la concorrente ha fatto sapere di avere un rapporto conflittuale con suo padre:

Sono cresciuta all'interno di una famiglia complicata. Sono stati sempre molto ingombranti nei miei confronti e quindi ho deciso di "abbandonare" la mia famiglia per seguire quello che io credevo fosse giusto per il mio futuro. Questo ha creato una grande rottura tra mio padre e me.

Angelica Baraldi è fidanzata con Riccardo

Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo

Angelica Baraldi entra nella casa sentimentalmente impegnata. La concorrente del Grande Fratello, infatti, ha fatto sapere di essere fidanzata con Riccardo: