Chi è Federica Caputo, la storica fidanzata di Ciro Petrone al Grande Fratello

Federica Caputo è la storica fidanzata di Ciro Petrone. Classe 1996, ha studiato Giurisprudenza a Napoli, ma al momento non è chiaro quale percorso abbia intrapreso dopo la laurea. La precisazione, storica, non è casuale dal momento che i due stanno insieme dal 2011, quindi sono ben dodici anni che sono fidanzati, da quando lei aveva quindici anni e lui 24. Insieme hanno partecipato, nell'edizione del 2019, a Temptation Island e, infatti, è entrata negli annali della tv la scena del giovane napoletano che scappa dal villaggio dei fidanzati per andare a recuperare la sua amata.

Chi è Federica Caputo, fidanzata di Ciro Petrone

Classe 1996, Federica Caputo è giovanissima, ha 26 anni e della sua vita, in effetti, non conosciamo molto. Nonostante sia fidanzata da tempo con un ragazzo che per un certo periodo della sua vita ha lavorato nel mondo dello spettacolo come attore, non sono tanti gli eventi mondani a cui ha preso parte in questi anni, anzi, si è sempre mostrata piuttosto restia nei confronti di questo tipo di apparizioni, prima di decidere di partecipare al reality show di Canale 5, Temptation Island, nel 2019. La giovane ha concluso i suoi studi di giurisprudenza, sebbene non sia chiaro quale strada abbia intrapreso dopo la laurea.

Come si sono conosciuti: la storia d'amore tra Ciro e Federica

"Federica è l'amore della mia vita" ha detto Ciro Petrone in un più di un'occasione da quando è nella dimora di Cinecittà. Il 36enne e la sua fidanzata si sono conosciuti a Napoli e dal loro primo incontro non si sono più lasciati, vivono praticamente in simbiosi, sebbene le nozze non siano ancora in programma. La mancanza della sua dolce metà, nella casa più spiata d'Italia, si è fatta sentire e infatti aveva chiesto ad Alfonso Signorini di poterla incontrare, però, dall'inizio del reality gli è arrivato solo un bigliettino d'amore. In questi giorni, l'ex attore di Gomorra ha manifestato l'ipotesi di lasciare il reality perché "Non sta bene", magari l'arrivo di Federica potrebbe fargli cambiare idea.

L'esperienza a Temptation Island e la fuga di Ciro dal villaggio

Quando decisero di partecipare a Temptation Island, i due stavano insieme da otto anni. La loro relazione fu presentata come stabile e duratura, sebbene lei scoprì che per qualche tempo il fidanzato aveva sentito un'altra donna. Decisero, quindi, di prendere parte al reality show dei sentimenti per mettersi alla prova, testando la fedeltà della loro coppia. Purtrppo, però, la loro esperienza è durata meno del previsto, dal momento che sono stati espulsi per una scelta, avventata, di Ciro che non tollerava il fatto di essere troppo lontano dalla sua ragazza e, quindi, agendo d'istinto si precipitò nel villaggio dove soggiornavano fidanzate e tentatori per poterla riportare a casa.