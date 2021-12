Chi è Jill Cooper, la personal trainer e conduttrice tv che spopola sui social Si è dedicata a lungo al mondo della tv e ha partecipato a Pechino Express con Antonella Elia. Negli ultimi anni si dedica solo al fitness e di recente ha deciso di trascorrere un periodo a Fuerteventura, da dove registra imperdibili allenamenti per i suoi follower.

A cura di Giulia Turco

Conosciuta sui social per i suoi programmi di allenamento e per i consigli su dimagrimento e salute psicofisica, Jill Cooper è una personal trainer e insegnante di fitness nata negli States naturalizzata Italiana. Si è dedicata a lungo al mondo della tv, portando i suoi insegnamenti in diversi salotti e programmi e nel 2017 ha partecipato a Pechino Express in coppia con Antonella Elia. Negli ultimi anni si dedica esclusivamente al fitness e di recente ha deciso di trascorrere un periodo a Fuerteventura, da dove registra imperdibili allenamenti per i suoi follower.

Chi è Jill Copper, la personal trainer delle star

Oggi 53 anni, da ragazza Jill Cooper lascia il Kansas per trascorrere l’adolescenza in Italia. Dopo aver studiato alla New York University e al Circle in the Square, si è laureata in International Business a Roma, città dove ha deciso di trascorrere la sua vita. È mamma di Veronica, la figlia avuta dal primo matrimonio, e nel 2007 si è risposata a Roma con Alessandro Carbone insieme al quale ha avviato un’attività imprenditoriale nella moda, creando il marchio d’abbigliamento sportivo Coalsport.Com Sport e Super Jump. Tra le varie attività, Jill è anche autrice di diversi libri dedicati alla salute e al mondo del fitness.

Jill Cooper e il marito Alessandro Carbone.

La carriera di Jill Cooper in tv

Jill Cooper ha affiancato al suo lavoro nel mondo del fitness una carriera nel mondo dello spettacolo e della tv. Dalle prime esperienze come valletta, lavora sia per Mediaset che per la Rai. È stata insegnane di fitness per Unomattina e per le prime due edizioni di Amici di Maria De Filippi (allora Saranno Famosi). Come personal trainer, si è occupata dei programmi di allenamento di molte vip, come Paola Barale, Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi, Paola Perego. Dal 2011 ha allenato per alcune edizioni i concorrenti del Grande Fratello e nel 2017 ha partecipato a Pechino Express insieme ad Antonella Elia, formando la coppia delle Caporali. Dal 2018 entra a far parte del cast di Detto fatto su Rai 2 come insegnante di fitness.