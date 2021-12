Chi è Federica Calemme, la nuova concorrente del Grande Fratello vip 2021 Federica Calemme è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, ma non è un volto nuovo della tv dal momento che è stata una delle professoresse de “L’Eredità” per la stagione 2019/2020.

A cura di Redazione Spettacolo

Federica Calemme, fonte Instagram

Federica Calemme è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip e farà il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia stasera, venerdì 17 dicembre. Non è però un volto nuovo della televisione dal momento che l'abbiamo vista come professoressa a "L'Eredità" nella stagione del quiz di Rai1 tra il 2019 e il 2020. Una vecchia conoscenza per il mondo della tv, considerato che era nelle fila di "Miss Italia", ha vinto il premio come "Miss Tv Sorrisi e Canzoni" nel 2017 e, inoltre, ha partecipato già a "Ciao Darwin"

Chi è Federica Calemme

Occhi e capelli castani, classe 1996, alta 170cm e un diploma conseguito presso il liceo linguistico, Federica Calemme è nata a Casalnuovo di Napoli e ha 26 anni. Inizia a fare la modella già a 13 anni, interrompe dopo poco perché troppo piccola, poi fa provini su Napoli e Roma. A 18 anni è a "Miss Italia", da lì le porte per il mondo della moda si aprono, per poi passare anche al mondo della televisione.

La carriera di Federica Calemme, da L'Eredità al GF vip 6

Dopo l'apparizione a Miss Italia, Federica Calemme ha preso parte anche ad alcuni programmi televisivi, a partire da "Ciao Darwin" e la troviamo anche nel cast di "Stasera tutto è possibile", programma condotto da Stefano De Martino su Rai2. La vera e propria svolta, però, arriva con "L'Eredità" dove figura come una delle professoresse accanto a Flavio Insinna. Adesso, quindi, dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, durante il quale però non ha mai abbandonato la sua attività da modella e influencer, considerando che è piuttosto attiva anche sui social, è pronta per mettersi alla prova nella dimora di Cinecittà.

La vita privata di Federica Calemme

Per quanto riguarda la vita privata, la 26enne è piuttosto restia a far sapere qualcosa di sé. Per un certo periodo al suo fianco, come testimoniano alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram, c'era Mario Agliata, un musicista e dj napoletano, con il quale sembra che la storia attualmente si sia conclusa. Al momento, però, non sembra che il cuore della giovane modella sia occupato da qualche altro flirt.