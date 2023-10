La vita privata di Giampiero Mughini con la moglie Michela Pandolfi: “Non ho mai voluto figli” Giampiero Mughini è sposato con la costumista Michela Pandolfi. Il loro amore dura da più di trent’anni. Il giornalista e nuovo concorrente del Grande Fratello non ha mai desiderato avere figli: “Non avrei saputo fare il padre”.

A cura di Daniela Seclì

Michela Pandolfi, moglie di Giampiero Mughini

Giampiero Mughini è tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello. Il suo percorso nella casa più spiata d'Italia avrà inizio lunedì 16 ottobre. Noto giornalista e scrittore, è molto riservato quando si tratta della sua vita privata. Mughini è sposato con Michela Pandolfi. Oggi hanno 88 anni lui e 66 anni la moglie. Il loro amore dura da oltre 30 anni. Il giornalista non ha avuto figli per una precisa scelta personale.

Chi è Michela Pandolfi, la moglie di Giampiero Mughini

Classe 1957, Michela Pandolfi non è estranea al mondo dello spettacolo. La moglie di Giampiero Mughini, tuttavia, lo ha vissuto da dietro le quinte. È, infatti, una costumista molto stimata, che ha lavorato in diversi programmi televisivi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Michela Pandolfi sarebbe madre e nonna, ma grazie a una relazione precedente. Nel 2019, ospite del programma Vieni da me condotto da Caterina Balivo, Mughini disse della donna: "Io vivo con una compagna e quando dico compagna è una parola molto bella, è un termine che io preferisco a moglie. Lei è soffice come una piuma".

La storia d'amore che dura da più di 30 anni

Giampiero Mughini e la moglie Michela Pandolfi

Galeotta fu la tv che li fece incontrare. Nel 1989, Mughini partecipò alla trasmissione Mai dire mai su Rai3 insieme a Fabio Fazio: "Mi chiamò la costumista che non conoscevo e mi disse che si voleva occupare di me. Io le dissi: ‘Cara amica, mi occupo io dei miei vestiti, io mi vesto come voglio'". Quella donna era la sua attuale moglie. Contro tutte le aspettative, infatti, scattò la scintilla tra loro: "Michela è da 28 anni, forse anche di più, la mia compagna. E non mi dispiacerebbe farne altri 28 con lei. Lei è soffice come una piuma, io non voglio che mi rompano e lei non lo fa". Caterina Balivo gli chiese se avesse mai tradito la moglie, il giornalista rispose:

Tu vuoi che io in 30 anni di storia con Michela non mi sia accorto di un’altra donna nell’universo? Sarei ipocrita. Se per tradimento intendi che il mio animo si sia allontanato da Michela io stento a crederlo.

Così la conduttrice gli chiese se avesse mai tradito con il corpo e Mughini tagliò corto: "Non posso credere che tra i presenti ci sia chi creda alla monogamia, un amore assoluto e totale nei secoli. Siamo in tanti, le persone cambiano, cambiano le sensibilità. Ma se mi chiedi con chi vuoi vedere un film, andare a cena o a una mostra, io dopo 30 anni ti dico senza dubbio con Michela".

Perché Giampiero Mughini non ha avuto figli

Giampiero Mughini nuovo concorrente del Grande Fratello

Giampiero Mughini, nel programma Vieni da me, disse di considerare i suoi cani come dei figli e di non avere mai rimpianto di non essere diventato padre: