Chi è Vittorio Menozzi, lo “sconosciuto” del Grande Fratello da migliaia di fan sui social Vittorio Menozzi, concorrente ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello, entra nella Casa di Cinecittà da “Nip”. Sconosciuto sulla carta, in realtà il modello conta già migliaia di follower sui social.

A cura di Stefania Rocco

Vittorio Menozzi sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello, la prima della nuova tornata voluta da Pier Silvio Berlusconi per affrancarsi dalla linea eccessivamente trash adottata dal reality negli ultimi anni. Abbraccia tale prospettiva la scelta di puntare su volti sconosciuti. Una specie di ritorno alle origini che, dopo anni, consentirà alle persone comuni di tornare nella Casa di Cinecittà. Ma le cose stanno davvero così?

Chi è il modello Vittorio Menozzi

A giudicare da uno dei primi concorrenti ufficializzati, i “Nip” potrebbero non essere completamente sconosciuti. Vittorio, ad esempio, è un modello affermato, già molto conosciuto negli ambienti della moda milanesi. Anche i suoi profili sui social network riflettono questa popolarità: su Instagram Vittorio conta circa 7500 follower, su TikTok quasi 12mila. Vittorio è un modello che ha sfilato per alcuni tra i marchi più conosciuti al mondo, da Dolce&Gabbana a Dsquared e Armani. Un risultato notevole in considerazione del fatto che si tratta di un modello di appena 21 anni. La sua professione gli ha consentito di viaggiare a lungo in giro per il mondo, ma è la Spagna il paese che li ha accolto più spesso. É anche un creator, come dimostrano i video che posta sul suo profilo TikTok.

Perché Vittorio Menozzi partecipa al Grande Fratello

Vittorio, quindi, non è esattamente uno sconosciuto comune. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni a qualche giorno dal suo debutto nella Casa, ha reso noti i motivi che lo hanno spinto a partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini: “Partecipo al Grande Fratello perché sono un tipo curioso. Mi piace l’idea di confrontarmi e creare nuovi legami e amicizie con persone diverse da me. Amo ascoltare e confrontarmi con le persone. Cosa mi mancherà di più? La mia chitarra”.