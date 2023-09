Chi è Arnold Cardaropoli al Grande Fratello 2023: la storia del concorrente e il successo sui social Arnold Cardaropoli è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023/24. Ha 22 anni, è nato in Ghana ed è stato adottato quando aveva 2 anni. Vive in provincia di Reggio Emilia e fa il social media manager, ma ha lavorato anche come barista e becchino.

Arnold Cardaropoli è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023/24. Ha 22 anni, è nato in Ghana ed è stato adottato quando aveva 2 anni insieme a suo fratello Michael, che i genitori decisero di prendere in affidamento per non separarlo da lui, e un'altra bambina. Oggi la sua famiglia è composta da cinque persone. Arnold vive con i suoi cari a Castellarano, un piccolo paese in provincia di Reggio Emilia. Lavora come social media manager, ma in passato ha fatto anche il barista e il becchino. Il ragazzo è molto seguito sui social, dove racconta la sua vita con umorismo. Ha un ottimo rapporto sia con il padre che la madre Pina: "Sono i classici genitori del sud, accoglienti e esagerati in senso buono", ha spiegato nel suo video di presentazione al Gf.

Chi è Arnold Cardaropoli: il lavoro come becchino e poi social media manager

Arnold è arrivato nella sua nuova famiglia quando aveva solo due anni e studia economia e marketing internazionale. Sin da adolescente ha voluto rendersi utile sperimentando vari lavori per avere una certa indipendenza. Come spiegato da lui stesso, ha fatto il barista e anche il becchino: "Il primo giorno di lavoro fu molto duro, tant'è che una volta tornato a casa ho preso una bottiglia di vino e l'ho messa a tavola dicendo a mio padre: ‘La vita è breve, dobbiamo godercela'", ha raccontato. Attualmente lavora come social media manager in un'azienda di comunicazione come è specificato sul suo profilo Linkedin.

La storia di Arnold Cardaropoli: l'adozione e il legame con la madre

Arnold vive a Reggio Emilia con sua mamma, suo papà, suo fratello Michael e sua sorella. I suoi genitori sono adottivi: la coppia campana ha deciso di prendere la custodia sua e del fratello, ganesi di nascita, per non separarli durante l'infanzia. Successivamente i due decisero di ampliare ancor di più la loro famiglia adottando anche una bambina. Il ragazzo ha raccontato fin da subito del rapporto speciale che ha con loro, che condivide sui suoi social postando siparietti comici. Molto intenso è in particolare il legame con sua mamma Pina: la donna lo ha accompagnato fino all'ingresso della casa del Gf esprimendo tutto il suo amore per lui e gli altri due figli. Nei suoi primi giorni di permanenza, Arnold ha vissuto dei momenti no legati alla preoccupazione di aver deluso i suoi genitori per non essere riuscito a esprimere se stesso al cento per cento.

Il successo di Arnold sui social: il racconto della sua famiglia su Tiktok e Instagram

Sui suoi canali social, Arnold è sempre stato molto attivo. Sul suo profilo Tik Tok vanta più di 700mila followers, e ama soprattutto postare contenuti relativi alla vita familiare: cucinare insieme, andare al mare o fare la lavatrice sono solo alcuni dei momenti di quotidianità che il ragazzo rende in chiave comica. Il 22enne è attivo anche su Instagram, dove ha più di 70mila followers e dove condivide scatti di se stesso e della sua bellissima famiglia adottiva.

La vita privata di Arnold Cardaropoli: il concorrente è single

Arnold Cardaropoli ha sempre detto di aver dedicato molto tempo alla sua carriera e al suo percorso nel mondo dello spettacolo e che attualmente non ha una relazione sentimentale stabile. Chissà se il giovane riuscirà ad incontrare l'amore proprio all'interno della casa del Grande Fratello.