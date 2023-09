Arnold del Grande Fratello: non è uno sconosciuto, ma ha quasi un milione di follower su TikTok Arnold Cardaropoli è il nuovo concorrente del Grande Fratello entrato nella casa nella puntata di venerdì 15 settembre. Dovrebbe essere uno sconosciuto ma può contare su un bacino di 700mila follower su TikTok.

Arnold Cardaropoli è il nuovo concorrente del Grande Fratello entrato nella casa nella puntata di venerdì 15 settembre. È nato il 9 maggio 2001 in Ghana, ma vive a Castellarano, provincia di Reggio Emilia. Su di lui, ci sono già delle grandi polemiche perché, un po' come già successo per Rosy Chin, è un altro "non" sconosciuto. Viene presentato come un becchino e impiegato di un'agenzia di comunicazione, ma in realtà è molto famoso su TikTok, potendo contare su un bacino di più di 700mila follower.

Come viene presentato Arnold Cardaropoli

Arnold Cardaropoli viene presentato come un becchino e impiegato in un'agenzia di comunicazione dalla scheda ufficiale del Grande Fratello. È arrivato in Italia all'età di due anni. È stato dato in affidamento e adottato da una coppia di origine campana, che ha adottato anche suo fratello, Michael e un'altra bambina. È uno studente di economia e marketing internazionale, lavora in un'agenzia di social media marketing e collabora con un'agenzia funebre.

Arnold è già famoso su TikTok

Ma Arnold Cardaropoli è già famosissimo su TikTok, dove può contare su un bacino di 700mila follower. Ora, questo come sappiamo è un modello che va a contrasto con quelle che sarebbero state le richieste dell'azienda, in particolare del presidente Pier Silvio Berlusconi. Ovvero: non contare su personaggi come influencer e piccole celebrità del mondo dei social. Arnold, però, è proprio uno di questi personaggi, sebbene non faccia nello specifico attività legate al trash che tanto quest'anno si cerca di arginare e constrastare. Eppure, un profilo come quello di Arnold Cardaropoli, che vale 700mila follower e che in questo momento rischia seriamente di salire, potrebbe certamente compromettere anche le valutazioni future del pubblico, quando si tratterà di preferirlo in nomination rispetto ad altri concorrenti. Un caso simile, per esempio, riguarda un'altra concorrente che è Giselda Torresan. Anche lei ha un seguito importante sui social.