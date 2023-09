Grande Fratello 2023-24, nessun eliminato: Giselda, Grecia, Rosy e Vittorio in nomination Nella puntata del Grande Fratello di venerdì 15 settembre nessun concorrente è stato eliminato, ma quattro ne sono in nomination: Giselda, Grecia, Rosy e Vittorio.

Nella seconda puntata dell'edizione del Grande Fratello 2023, non ci sono state eliminazioni, dal momento che l'unico televoto lanciato alla fine del primo appuntamento tv serviva per stabilire chi avrebbe goduto dell'immunità. Non sono mancate, però, le nomination a fine puntata sia tra i Tuguriati che per gli inquilini della Casa, pur non includendo i nuovi arrivati nelle votazioni. Il 15 settembre, infatti, sono arrivati nuovi concorrenti presentati nel corso della serata.

Nessun eliminato nella puntata del 15 settembre 2023

Non essendoci state nomination nella prima puntata del reality, nel secondo appuntamento dello show non c'è stato alcun eliminato.

Chi è andato in nomination

Quattro sono i concorrenti in nomination, tre per la Casa e uno per gli ex inquilini del Tugurio e sono rispettivamente: Giselda, Grecia, Rosy e Vittorio.

I primi a votare sono stati i "Tuguriati" che hanno dovuto sostenere nomination palesi votandosi tra loro, senza sapere, però, che da casa avevano individuato due concorrenti a cui dare l'immunità, ovvero Samira e Giuseppe. Le nomination sono state particolarmente difficili dal momento che i cinque, in soli due giorni sono riusciti a legare tanto tra loro, Vittorio è stato votato da Giuseppe e Samira, che a sua volta è stata nominata da Vittorio, infine Lorenzo e Anita si sono votati a vicenda. Tra loro, quindi, è Vittorio ad essere tra i nominati.

Nella casa, invece, le nomination si sono svolte in confessionale e gli inquilini hanno escluso dalle votazioni gli ultimi arrivati. Ad aprire le danze è Beatrice Luzzi che vota Rosy Chin, anche Grecia vota Rosy. Paolo Masella vota Giselda, Massimiliano Varrese vota Beatrice, Letizia Petris nomina Grecia, Alex ha nominato Giselda, Angelica ha fatto il nome di Grecia, Marco ha votato Grecia, Rosy nomina Grecia. Infine Giselda ha nominato Grecia.

Cosa è successo nella puntata del 15 settembre 2023

Nella puntata di venerdì 15 settembre 2023, il secondo appuntamento della nuova edizione del Grande Fratello, sono arrivati nella casa più spiata d'Italia ben sei nuovi concorrenti, presentati da Alfonso Signorini. Valentina, Heidi, Claudio, Arnold e Fiordaliso hanno fatto il loro ingresso a Cinecittà. Tra gli ultimi inquilini ha spalancato la porta rossa un personaggio già noto al mondo televisivo, come Ciro Petrone, entrato negli annali Mediaset per la sua partecipazione a Temptation Island. È comparso anche Giampiero Mughini che entrerà nella Casa, solo dopo aver fatto alcuni controlli, ma si è concesso un giro perlustrativo per incontrare i suoi futuri compagni d'avventura. Non sono mancati poi momenti più emozionanti, come quando Paolo si è commosso parlando del legame con la sua mamma.