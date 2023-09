Al Grande Fratello arriva Ciro Petrone: “Non scapperò come a Temptation Island” Ciro Petrone è un nuovo concorrente del Grande Fratello 2023. Nella sua carriera gli inizi al cinema in Gomorra, poi la Tv, con La Fattoria e la partecipazione lampo del 2019 a Temptation Island Vip, con tanto di clamorosa fuga.

Al Grande Fratello è il momento di Ciro Petrone. L'attore napoletano, diventato celebre soprattutto per il suo ruolo in Gomorra, il film del 2008 di Matteo Garrone, è uno dei concorrenti della nuova edizione del reality di Canale 5. Il suo nome non era stato annunciato ufficialmente, per quanto fosse nell'aria il suo arrivo. È stato presentato nel corso della seconda puntata del programma, facendo il suo ingresso direttamente dal tugurio, accolto da Rosy.

Petrone negli ultimi anni aveva partecipato a un altro programma, Temptation Island Vip, entrando di diritto nell'enciclopedia dei meme per quella fuga mitica dal villaggio per tonare dalla sua Federica. Cosa di cui parla nella sua clip di presentazione: "All'improvviso non ho capito più niente, mi sono preso Federica e sono uscito. Se ho paura di essere tentato? Dico di no, sono tranquillo". Ma rispetto alla sua partecipazione al Grande Fratello specifica: "Stavolta non scappo, tranquilli, quella porta rimarrà chiusa".

Chi è Ciro Petrone, dal cinema al GF

Ciro Petrone è nato a Napoli, l'11 ottobre 1987 (ha quasi 36 anni) è un attore italiano. Nel 2008 è sugli schermi con il film Gomorra, diretto da Matteo Garrone e tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, dove impersona il ruolo di Pisellino, in effetti suo soprannome anche nella realtà. Prima di incrociare la fortuna del cinema, lavorava con suo padre in una pescheria del suo quartiere d'oigine, la Pignasecca a Napoli. Viene premiato come Attore dell'anno durante la XIII edizione del Capri Hollywood – International Film Festival. La sua prima apparizione televisiva risale al 2009, quando partecipa alla quarta edizione del reality show La fattoria, condotta da Paola Perego. Nel 2012 torna a lavorare con Garrone nel film Reality, ispirato proprio alla storia di un uomo che desidera a tutti i costi entrare nella casa del Grande Fratello.

La fuga da Temptation Island Vip

Quanto alla sua partecipazione breve e la clamorosa fuga a Temptation Island Vip, Petrone aveva raccontato in un'intervista: "All'inizio ero incredulo, poi ho capito che desiderava ancora delle dimostrazioni e mi sono tranquillizzato. Durante la notte, però, sono rimasto sveglio e alle otto ero già in piedi. L'idea di arrivare fino al suo villaggio è stata totalmente improvvisa. Stavo sullo scoglio, quando ho capito che oltre le recinzioni c'erano tutte le ragazze. Ho iniziato a correre senza pensare. Quello non ero io: sono saltato e non ho più capito nulla".