Giampiero Mughini al Grande Fratello: “Spero di non apparire come un bisnonno noioso”

Alla fine Giampiero Mughini entrerà nella casa del Grande Fratello. O almeno così pare. Il giornalista e opinionista, che era tra i nomi più attesi di questa edizione, aveva dovuto rinunciare al suo ingresso in casa per motivi personali a poche ore dall'inizio del reality. Non era stato chiarito se il suo ingresso fosse solo rinviato, o si trattasse di un forfait definitivo.

Mughini alla seconda puntata del Grande Fratello 2023

Con la seconda puntata del Grande Fratello del 15 settembre, si è compreso chiaramente che Mughini al Grande Fratello ci sarà, in qualche forma. Collegato dal confessionale della casa, Mughini è stato accolto da Alfonso Signorini, che ha chiesto al futuro concorrente cosa lo attiri dell'idea di prendere parte a questa avventura a 82 anni. "È una cosa assai particolare – ha risposto Mughini – una cosa propizia dei giovani che stanno irrompendo nella vita. Ti confesso che per me è una grande responsabilità quella di essere all'altezza di questi ragazzi giovani, non apparire come un bisnonno noioso". Quindi ha aggiunto: "Ci tenevo a incontrare per la prima volta le persone nella loro verità, è quello che conta nel lavoro che ci accingiamo a fare, l'esperienza che ci accingiamo a vivere".

Signorini lo ha quindi stuzzicato sul piano della reputazione e del possibile snobismo nei confronti del reality show per eccellenza: "Io più invecchio e meno credo nei pregiudizi. Credo che ogni volta si cominci da capo per capire e interpretare. La gente che vede tutto nero da una parte e bianco dall'altra è roba da vomitare".

Non sarà questa, tuttavia, la serata dell'ingresso di Giampiero Mughini, che ha presenziato solo per annunciare il suo ingresso nelle prossime settimane, lasciando intendere di doversi sottoporre a dei controlli: "Se vorrete accettarmi, non mi resterà che fare un tagliando per poi essere pronto a gettarmi nel reticolato". Per lui c'è stata anche la possibilità di un primo ingresso in casa, per salutare i suoi futuri coinquilini, categoricamente freezati: "

Il forfait di Mughini a poche ore dalla prima puntata del GF

Secondo quanto aveva riportato TvBlog a poche ore dalla prima puntata del GF, pareva saltata per motivi personali la partecipazione di Giampiero Mughini al Grande Fratello 2023. Non c'era mai stato alcun annuncio ufficiale da parte di Mediaset circa la presenza di Mughini nella casa, ma lui stesso in una lettera aperta a Dagospia aveva anticipato questa possibilità. I problemi, evidentemente, si sono risolti nelle ultime ore, consentendo a Mughini di prendere parte al programma.