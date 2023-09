Rosy Chin al Grande Fratello: “Vero quello che si dice sugli uomini cinesi, è un fatto anatomico” Rosy Chin, la cuoca italo-cinese seguitissima sui social, è una delle concorrenti più apprezzate del Grande Fratello 2023/24. Nelle ultime ore è finita al centro dei gossip per alcune dichiarazioni sugli uomini cinesi: “Odio i cliché su di noi, ma questa cosa è vera”.

A cura di Sara Leombruno

Rosy Chin è senza dubbio una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello 2023/24. Quella che doveva far parte del gruppo di concorrenti nip, ossia le persone comuni, si è rivelata essere una chef molto su Instagram, dove vanta 380mila followers, e amica di diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Emma Marrone, Paola Barale, ClioMakeUp, Andrea Damante e molti altri. Per il suo carattere aperto e socievole, la 38enne italo-cinese è già entrata nelle simpatie del pubblico, ma nelle ultime ore è finita al centro dei gossip per alcune dichiarazioni fatte nella casa più spiata d'Italia.

Cosa ha detto sugli uomini cinesi

Durante una conversazione con Letizia Petris, altra concorrente nip di quest'anno, Rosy Chin ha detto:

Devo dire una cosa antipatica sui cinesi ma non la dico. Ma non è antipatica. Avete presente i cliché su noi? Tipo ‘non ho mai visto un cinese in ospedale’, ‘non ho mai visto un cinese al cimitero’, ‘non ho mai visto una italiana con un cinese’, ma questa è vera. Avete mai visto una donna europea con un cinese uomo? No. Ma il contrario sì, donne cinesi che stanno con uomini europei. Io non ho visto una enciclopedia di cactus. Quei pochi cactus che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma, non fatemelo dire. Ma è una cosa di biologia, di anatomia, è una questione anatomica. Come è vero che i ragazzi di colore…

La reazione dei concorrenti

Dopo il racconto di Rosy, gli altri concorrenti presenti hanno chiesto scusa alla chef di averla messa in difficoltà con certi discorsi: "È una domanda che mi sono sempre posta, ma non volevo farla perché siamo in tv, ma penso te lo chiedano tutti", ha confessato Giselda Torresan. A quel punto Beatrice Luzzi e Letizia Petris hanno cambiato discorso, non prima di scoppiare in una fragorosa risata.

Rosy Chin e i suoi problemi con gli standard fisici

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, la chef influencer si era aperta in un lungo racconto sulla sua storia, confessando di aver vissuto lei stessa in modo negativo la pressione degli standard fisici imposti dalla società, soprattutto a causa della cultura particolarmente rigida dei genitori. Questi problemi l'hanno portata a non avere un rapporto sano con il cibo. La cucina, poi, è diventata la sua passione: