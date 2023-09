Chi è Giselda Torresan, la nuova concorrente del Grande Fratello 2023/24 è una operaia Giselda Torresan è una nuova concorrente del Grande Fratello 2023. Ha 34 anni, vive a Pieve del Grappa (Treviso) e di professione è un’operaia, con una grande passione per la montagna. Partecipa al reality per mostrarsi per come è davvero, “una persona semplice e genuina”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giselda Torresan è una nuova concorrente del Grande Fratello 2023. Ha 34 anni, vive a Pieve del Grappa (Treviso) e di professione è un'operaia, con una grande passione per la montagna. Lontana dal mondo dello spettacolo, ha deciso di partecipare al reality per mostrarsi per come è davvero, "una persona semplice e genuina".

Chi è Giselda Torresan al GF: operaia e amante della natura

Giselda Torresan

Giselda Torresan è nata il 27 luglio 1989 ad Asolo, in provincia di Treviso. Ha 34 anni e vive a Pieve del Grappa (Treviso). Come scrive sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 135mila follower, lavora dal 2010 come operaia turnista in una ditta di stampaggio di materie plastiche a Borso del Grappa. E, sempre sbirciando tra gli scatti che condivide, si nota come si una grande appassionata di montagna. É solita infatti fare numerose scalate, anche in solitaria, e dormire in tenda per stare a contatto con la natura. "Responsabile di una colonia di gatti", si legge poi sui suoi social. Ha deciso di partecipare al Grande Fratello "per mostrarmi come sono: una persona vera, semplice e genuina", ha raccontato al settimanale TV Sorrisi e Canzoni."Un difetto è che sono un pò ingenua, un pregio è la spontaneità", ha detto a proposito del suo carattere.

La vita privata di Giselda: nessun fidanzato sui social

Per quanto riguarda la vita privata di Giselda Torresan, non si hanno informazioni a riguardo. La concorrente del Grande Fratello non ne ha mai parlato pubblicamente e nemmeno sui suoi social compare una persona speciale al suo fianco. Non è dato quindi sapere se sia single o fidanzata, ma è probabile che la casa più spiata d'Italia sia l'occasione giusta per affrontare l'argomento e dare una risposta alla domanda.