Giselda Torresan: “Quando ho lasciato il mio ex, sono diventata anoressica. Pesavo 48 chili” Giselda Torresan, al Grande Fratello, ha parlato del suo passato amoroso. Per cinque anni è stata fidanzata con un uomo che “non l’ha mai amata” e che l’ha tradita con un’altra. Dopo la rottura, per un periodo, si è chiusa in casa e ha smesso di mangiare: “Ero diventata troppo magra, anoressica, pesavo 48 chili”.

Giselda Torresan si è racconta nella puntata del 2 ottobre del Grande Fratello. La concorrente ha parlato del suo amore per la montagna e delle delusioni vissute in amore. Già qualche settimana fa, nella Casa, aveva rivelato di aver avuto una lunga relazione di cinque anni che l'ha fatta parecchio soffrire. "Lui non mi amava, non mi ha trattato bene", ha detto.

Il racconto di Giselda Torresan sull'amore

La prima e unica storia d'amore che Giselda ha avuto è stata con un uomo che, a detta sua, non l'ha mai amata e non l'ha rispettata. Per questo è stata malissimo, è dimagrita tanto e ha perso persino voglia di uscire di casa. Si sono incontrati in un rifugio vicino a casa, dove entrambi hanno lavorato come lavapiatti. Per la concorrente è stato un colpo di fulmine: "Ho perso subito la testa". Tuttavia, era convinta che lui non la amasse: "Si capiva dagli atteggiamenti, non veniva mai a trovarmi, inventava sempre un miliardo di scuole. Avevo capito che c'era un'altra".

"Ero diventata troppo magra, pesavo 48 chili"

Giselda è stata male per la fine della sua storia d'amore, avvenuta ormai quattro anni fa, tanto che ha smesso di mangiare e di uscire di casa. "Ero diventata troppo magra, anoressica, pesavo 48 chili. Mi dicevano stai male, vai da uno psicologo", ha raccontato in diretta ad Alfonso Signorini. A spingerla ad andare avanti la sua famiglia e gli amici, oltre che l'amore per le montagne: "Mi sono iscritta a un corso di arrampicata, andavo in Falesia con gli amici lì in zona. La montagna mi ha guarito. Poi ho conosciuto un'altra ragazza e siamo diventate amiche". Giselda ha confessato di essersi arrabbiata quando ha scoperto che l'ex fidanzato frequentava un'altra: "Ho scritto delle cattiverie su Facebook, dopo mi sono pentita. Ci siamo anche chiarite. Per fortuna lui non l'ho più incontrato, se dovesse succedere, mi travesto da fungo".