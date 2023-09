“Giselda Torresan si è dimessa prima di entrare al Grande Fratello”, ma in diretta non l’ha detto Dall’azienda per la quale Giselda Torresan sostiene di lavorare come operaia turnista fanno sapere a Fanpage.it che la concorrente del Grande Fratello si sarebbe dimessa pochi giorni prima di entrare nella Casa. Ma in diretta nella prima puntata, nonostante il collegamento con i colleghi operai, nessuno lo ha specificato.

A cura di Stefania Rocco

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Dall’azienda di Borso del Grappa per la quale Giselda Torresan sostiene di lavorare come “operaia turnista” fanno sapere a Fanpage.it che la concorrente del Grande Fratello si sarebbe dimessa pochi giorni prima di entrare nella Casa di Cinecittà. “Ha terminato il rapporto di lavoro pochi giorni prima di entrare per evitare problemi all’azienda”, ci rispondono quando chiediamo informazioni a proposito dell’attività professionale di Giselda, attività che aveva già provocato non poca curiosità nei giorni scorsi quando i fan del GF, sui social, avevano sollevato dei dubbi a proposito della scelta della giovane di modificare la sua bio su Instagram a poche ore dall’ingresso nella Casa con un’aggiunta riferita al suo lavoro da operaia.

Nessun riferimento al licenziamento durante la sorpresa dei “colleghi”

Eppure, nel corso della prima puntata del Grande Fratello, nessuno ha fatto riferimento al fatto che Giselda si fosse dimessa, e quindi non fosse più un'operaia, stando a quanto sostengono dall’azienda per la quale ha lavorato fino a oggi. Non c’è stato alcun riferimento alle presunte dimissioni nemmeno quando, in piena diretta tv, Torresan si è collegata con i suoi colleghi. Al contrario, durante la prima puntata del GF, di fronte ai colleghi operai intervenuti in diretta per la sorpresa a Giselda (sorpresa durante la quale uno dei lavoratori ha mimato un rapporto orale nonostante la presenza delle telecamere), il conduttore Alfonso Signorini ha specificato che Torresan “è l’unica donna della fabbrica”. Poco prima del collegamento, Giselda ha perfino ringraziato i suoi colleghi di lavoro. Qui il link della puntata, il momento in questione arriva intorno al minuto 16.

Il mistero della bio Instagram modificata per inserire la voce “operaia”

La bio Instagram di Giselda prima e dopo la modifica antecedente l’ingresso nella Casa

La professione di Giselda Torresan aveva già destato curiosità qualche giorno fa quando la concorrente, a poche ore dal suo ingresso nella Casa, aveva modificato la bio del suo profilo Instagram che contava già 130mila followers, un numero notevole per una persona comune. Prima che il suo nome fosse ufficializzato tra quelli dei concorrenti della nuova edizione del GF, Giselda si presentava come una Outdoor influencer. Dopo essere stata inserita nella lista di concorrenti ufficializzata da Tv Sorrisi e Canzoni, Giselda ha modificato così la sua bio: “Operaia turnista dal 2010 a oggi in una ditta di stampaggio materie plastiche a Borso del Grappa”. La stessa alla quale fanno capo i colleghi intervenuti in diretta e che ha fatto sapere a Fanpage.it che Giselda si sarebbe dimessa prima dell’ingresso.