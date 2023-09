Il collega di Giselda Torresan mima un rapporto orale in diretta, il GF non fa in tempo a censurare Il Grande Fratello della sobrietà inciampa sul collega di Giselda Torresan che, durante il collegamento realizzato per fare una sorpresa alla nuova concorrente del reality, mima un rapporto orale. La produzione non se ne accorge e manda in onda la scena.

A cura di Stefania Rocco

Primo incidente di percorso per questo nuovo Grande Fratello all’insegna della sobrietà. A far inciampare il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato un gesto del collega di Giselda Torresan che, nonostante la presenza della telecamera e della diretta, ha mimato un rapporto orale, rivolto alla collega. La produzione del reality non è riuscita a rendersi conto in tempo del gesto dell’uomo e a censurare, con il risultato che il momento in questione – di brevissima durata ma sufficiente a essere notato – è andato in onda in piena prima serata, per poi finire tra le clip caricate su Mediaset Infinity (qui il link che, mentre scriviamo, non è stato rimosso ma che probabilmente sparirà a breve).

Il gesto del collega di Giselda Torresan

Il collega di Giselda che, rivolgendosi alla collega, ha mimato un rapporto orale faceva parte della squadra di lavoro della quale la concorrente del Grande Fratello fa parte. Complice l’emozione di trovarsi per la prima volta di fronte a una produzione televisiva e la fretta di varcare la porta rossa, nemmeno Giselda potrebbe essersi resa conto dell’accaduto. Se ne è accorto immediatamente il pubblico che commenta il reality sui social c he ha reso la breve clip immediatamente virale.

Il video di presentazione di Giselda Torrssn

Giselda Torresan appartiene alla compagine di “Nip” scelti per entrare a far parte del cast del Grande Fratello. Operaia 34enne, è originaria di Pieve del Grappa (Treviso) e ama la montagna, come si è premurata di far sapere ai coinquilini conosciuti nel corso di questa prima diretta del Grande Fratello andata in onda lunedì 11 settembre. Giselda è stata l’unica, fino a ora, a ricevere una sorpresa in diretta da parte dei suoi colleghi. Un gesto rivelatosi essere “fatale” per questa edizione del GF che intende riportare al centro sobrietà e rispetto.