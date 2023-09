GF, Giselda Torresan: “Ho avuto una storia di 6 anni, poi nessuno. Mi ha fatta soffrire tantissimo” Nella casa del Grande Fratello, Giselda Torresan ha parlato per la prima volta del suo passato sentimentale. È stata fidanzata con un uomo per circa sei anni, poi non ha più avuto nessuno. Il motivo: “Sono stata malissimo. Se le donne devono soffrire come ho sofferto io, meglio che stiano single”.

A cura di Elisabetta Murina

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In soli pochi giorni nella Casa del Grande Fratello, Giselda Torresan sembra aver già conquistato il cuore di molti spettatori. La concorrente è originaria di Bassano del Grappa, grande appassionata di montagna e di professione è un‘operaia turnista. Questo almeno è quanto si legge sul suo profilo Instagram, dal momento che a Fanpage.it l'azienda per la quale lavora ha fatto sapere che in realtà si è dimessa. La 32enne si è aperta ora riguardo la sua vita sentimentale, finora sconosciuta.

Giselda Torresan racconta il suo passato amoroso

In cucina insieme ad alcuni coinquilini, Giselda ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale. In passato è stata fidanzata per circa sei anni con un uomo, di cui non si conosce l'identità, che l'ha molto fatta soffrire. La concorrente, quindi, è ora single e con il sorriso sulle labbra ha raccontato:

Ho avuto una storia, ma meglio non parlarne. È durata cinque o sei anni. Se le donne devono soffrire come ho sofferto io, meglio che stiano single. Lo pensavano tutti, anche mia mamma e sua mamma.

Nella conversazione è intervenuta anche Angelica Baraldi, che ha chiesto a Giselda: "Non ti vuoi fidanzare perché hai paura di star male e di soffrire?". "Sì, sono stata male tantissimo. Dopo di lui non ho avuto più nessuno, zero", ha risposto la concorrente, senza mai perdere il sorriso. "Non sono tutti come lui", ha concluso Angelica.

Il "mistero" sul lavoro di Giselda Torresan

Prima ancora che Fanpage.it contattasse l'azienda di Giselda, la sua professione aveva già attirato l'attenzione. Poco prima di entrare nella Casa, aveva modificato la breve biografia sul suo profilo Instagram, che contava già 130mila follower, un numero piuttosto alto per una persona lontana dal mondo dello spettacolo. Inizialmente si presentava come una Outdoor influencer, mentre ora sul social si legge: “Operaia turnista dal 2010 a oggi in una ditta di stampaggio materie plastiche a Borso del Grappa”.