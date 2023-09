Arnold in lacrime al GF: “Spero di non aver deluso i miei genitori, hanno fatto tanto per me” Durante un confronto con Grecia Arnold riesce a tirare fuori la sua emotività raccontando il rapporto con la sua famiglia e scoppiando in un pianto. “Se il sentimento vuole uscire, lascialo andare”, gli consiglia l’attrice. “Sei cresciuto con il valore della vita. Tranquillo”.

A cura di Giulia Turco

Entrato nella Casa da pochi giorni, Arnold Cardaropoli ha già raccontato parecchi retroscena sulla sua vita privata. Di origini ghanesi, vive in provincia di Reggio Emilia con i suoi genitori, la famiglia che lo ha adottato anni prima insieme al fratello Michael e ad un’altra bambina. Oltre alla sua storia personale, Arnold nella Casa ha già dato prova di un temperamento molto sensibile mostrando le proprie fragilità.

L’opinione dei compagni e lo sfogo con Grecia

È durante uno dei primi confronti con il gruppo che Arnold, 22 anni, mostra il il lato più fragile. “Se io sono impostato? Forse parto con la percezione che le persone potrebbero avere pregiudizi su di me. Come primo approccio cerco sempre di essere carino”, ha spiegato. “Posso dirti la sensazione che mi dai? Che vuoi per forza piacere. Ma prendilo come un consiglio”, ha incalzato Ciro “Mi fa piacere che mi vengano dette queste cose, perché io difficilmente mi apro con le persone”, ha replicato Arnold.

Durante un confronto con Grecia poi Arnold riesce a tirare fuori la sua emotività, scoppiando in un pianto. “Se il sentimento vuole uscire, lascialo andare”, gli consiglia l’attrice. “Non vorrei averli delusi”, si apre allora Arnold, parlando dei suoi genitori. “Loro me lo dicono sin dall’inizio: sii te stesso e vedrai che andrà bene. Spero solo che non siano delusi, a me interessa solo quello che pensano loro perché hanno fatto tanto per me”. Le sue parole hanno commosso Grecia, che lo ha rassicurato: “Sei cresciuto con il valore della vita. Guarda: tutto ha una motivazione. Tranquillo”.

La storia di Arnold Cardaropoli al GF

La storia di Arnold è una storia di amore familiare, quello per due genitori che hanno adottato lui insieme al fratello Michael e ad una bimba che è diventata la loro sorellina. Cresciuto a Castellarano, ha fatto diversi mestieri che gli hanno permesso di rendersi autosufficiente rispetto ai guadagni della famiglia. Ha studiato economia e marketing internazionale e, dopo aver lavorato come becchino, oggi collabora con un’agenzia di social media marketing. Il suo profilo TikTok è piuttosto famoso e conta, al momento del suo ingresso, circa 700mila follower. I suoi contenuti sono per lo più racconti della sua vita personale e familiare.